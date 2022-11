Telefónica y Lyntia, favoritos para las ayudas de 450M al 5G

La carrera del 5G está lanzada. Los principales operadores de telefonía, empresas torreras y compañías neutras de fibra buscan su lugar en el nuevo ecosistema que se creará. Y las ayudas del Gobierno serán clave. En este contexto, Telefónica y Lyntia se perfilan como los principales favoritos. Algo que serviría para reforzarse en este segmento de negocio.

Este nuevo bloque de ayudas se encuadra en el ‘Programa UNICO Redes blackhaul’, y tiene un presupuesto de 450 millones de euros que se repartirá en diversas convocatorias. En concreto, se trata de una ayuda al despliegue de fibra que va hasta las torres de telecomunicaciones para poblaciones rurales o con baja densidad de población.

El objetivo es mejorar su servicio móvil con el 5G, y para ello se debe ‘tirar’ fibra hasta la propia torre. En principio se trataba de algo dedicado a las empresas de torres como Cellnex, American Tower, Totem (Orange) o Vantage Tower (Vodafone). Pero el hecho de que haya que presentar proyectos de manera conjunta a un operador ha podido hacer que pierda algo de valor para estas empresas que, no obstante, se trata de un segmento que controlan a la perfección.

De esta forma, y según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras del proceso, Telefónica y Lyntia serían los dos operadores que mayor intención tendrían de llevarse estas ayudas, en la mayor cantidad de ubicaciones, y para ello habrían realizado una importante apuesta.

La convocatoria establece lotes provinciales con presupuestos por provincia, y con un sistema de adjudicación que permite varios ganadores por demarcación, con el objetivo de maximizar el número de beneficiarios de las ayudas. El plazo para solicitar estas ayudas acaba el próximo lunes 14 de noviembre.

Y pese a que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital esperaba que las empresas torreras fueran a concurrir de manera masiva, puede que finalmente no haya tanta animosidad. No se llegaría a dejar el concurso desierto, puesto que hay interés de otros actores, pero no sería el éxito que se esperaba desde el Ejecutivo.

Coger fuerza las ayudas

Finalmente, parece que el proceso de ayudas a las ‘redes backhaul’ ha despertado interés en los operadores, aunque nació de una manera algo accidentada. Una situación que avivó los fantasmas que se habían personado en pleno verano con las ‘redes pasivas’.

Y es que estas ayudas ya habían sido anunciadas por el ministerio el pasado 27 de octubre y, según adelantó ECONOMÍA DIGITAL, el periodo otorgado para la presentación de propuestas en las zonas rurales marcadas como susceptibles de ayuda era más corto de lo normal.

Por eso se tuvo que relanzar el proceso para otorgar un nuevo periodo de tiempo que sirviera a las empresas para presentar sus proyectos. Así, habrá que estar atentos a la resolución de estas ayudas que facilitarán a los operadores proveer de conexión 5G a los municipios de menos de 5.000 habitantes en 50 provincias, favoreciendo el desarrollo económico en las zonas geográficas con baja densidad de población y promover el acceso a los nuevos servicios y aplicaciones asociadas a esta tecnología.

La convocatoria de UNICO Redes 5G backhaul fibra óptica está dotada de 450 millones de euros para el periodo 2022-2023 y financiada por los fondos Next Generation EU. La Comisión Europea autorizó estas ayudas a mediados de octubre, afirmando que éstas «contribuirán a que los consumidores y las empresas de las zonas rurales puedan acceder a servicios móviles de alta calidad».