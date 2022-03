Telefónica exprimirá al máximo el millonario alquiler de redes a Digi

Telefónica vive tranquila, más o menos. Desde hace meses el sector de las telecomunicaciones en España está muy agitado por el proceso de consolidación; es decir, la fusión de varias empresas. Sin embargo, la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete tiene sus propias batallas e intereses. Uno de ellos es el negocio mayorista, que desde la irrupción del operador rumano Digi ha vuelto a darle vida. Tanta, que la futura renovación del contrato -así como su crecimiento- se ha convertido en algo esencial para la compañía.

El negocio mayorista es clave para los grandes operadores, sobre todo para Telefónica que encima tiene obligaciones regulatorias debido a su carácter incumbente. Y pese a que se trata de una pequeña contradicción de negocios; es decir, alquilas tus propias redes a los rivales para que te puedan robar clientes, la realidad es que al final se ‘recuperan’ puesto que cobran un dinero por la utilización de las redes. En este escenario, Digi se ha convertido en una piedra esencial para el operador azul en suelo español.

Esta situación no ha pasado desapercibida en el sector. Según cuentan fuentes del mercado a ECONOMÍA DIGITAL, la explosión comercial de Digi va a hacer rica a Telefónica sin que, realmente, el beneficiado real sea el propio operador de origen rumano pese a ese crecimiento tan grande.

Ante este escenario, la renovación del contrato mayorista prevista para 2026 será vital. Pese a que Digi tiene la posibilidad de cambiar de proveedor, estas situaciones son poco habituales en el sector por las complejas implicaciones tecnológicas que supone. Por eso, desde el sector se asume que habrá una renovación, y que lógicamente será al alza, algo que Telefónica se puede permitir, precisamente por dicha complejidad técnica para abordar un cambio. Así, aunque la fecha se vea lejana en el tiempo, como los alquileres se hacen por cliente, el variable ya se deja notar.

En cuanto el impacto económico, y pese a que no existe un desglose concreto, Telefónica experimentó un crecimiento de 87 M€ en el negocio mayorista de 2021 con respecto al cierre de 2020. Esta situación se refleja en el crecimiento exponencial que está teniendo Digi, y que supone un mayor número de sus clientes sobre las redes de Telefónica.

El crecimiento de Digi que conviene a Telefónica

Y es que la evolución de Digi en los últimos meses ha sido algo digno de mención. La compañía ha sumado más de 638.000 nuevas líneas móviles en 2021 que, junto a los más de 2.972.000 clientes de telefonía móvil con los que ya contaba, supone una cifra total de 3,6 millones de clientes, un 27% más que en 2020, según ha comunicado la empresa este pasadolunes.

Además, a cierre de diciembre de 2021, más de 480.000 clientes contaban con el servicio de fibra Digi y más de 165.000 clientes con el servicio de telefonía fija, al sumar más de 276.000 y 93.000 clientes, respectivamente, a cierre de año.

En todos estos datos también ha sido relevante el número de portabilidades que Digi ha logrado durante 2021, al conseguir un saldo positivo de más de 448.700 líneas netas de telefonía móvil y fija, liderando el mercado en portabilidad móvil durante todo el año, con más de 360.600 líneas.

La curiosa estrategia de Digi

No obstante, Digi también se está guardando su propio as en la manga para no tener una dependencia tan imporante de las redes de Telefónica. En concreto, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, Digi habría ajustado un ‘cherry picking’ muy preciso sobre los accesos mayoristas de Telefónica. Es decir, como ahora se pueden llevar accesos individuales, sin necesidad de llegar a acuerdos previos de un mayor volumen de usuarios a la hora de negociar los contratos mayoristas, Digi estaría seleccionando a la perfección las zonas donde necesita hacer mayor esfuerzo a la hora de invertir.

Así, estaría desplegando fibra propia de manera puntual donde tienen mayor volumen de captación. Este método de ‘cherry picking’ -escoger cerezas; es decir, el uso selectivo de la oferta mayorista solo donde se tiene un cliente seguro- elimina cualquier riesgo para los rivales y hace caer todo el riesgo inversor en Telefónica. Y eso lo está aprovechando Digi a la perfección.