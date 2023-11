Telefónica y sindicatos pactan aplicar un ERE en lugar de un PSI por las incertidumbres en materia laboral

Telefónica anunciará un ERE a su plantilla, el primero en 12 años, y busca de esta manera aligerar la masa laboral. La fórmula elegida será el expediente de regulación, en lugar de los planes de baja (PSI) que se venían haciendo, por la mayor certidumbre laboral que ofrece.

Este lunes se ha conocido, a través del sindicato UGT, que Telefónica ha manifestado su intención de acometer un plan de salidas vía expediente de regulación de empleo (ERE) en cada una de las empresas donde entiende que existe «excedente funcional». Todavía no se conoce la cifra que planteará la compañía, que se emplaza a una negociación paralela que se realizará en cada comité intercentros. Aunque se calcula que podría afectar a entre 2.500-3.000 empleados. Pero no se conocerá hasta que no haya un planteamiento oficial por parte del operador.

Asimismo, y ante la confusión que ha habido sobre las cifras, desde el sindicato han explicado que el operador azul tiene tres jurídicas (con sus CIF diferentes) y por lo tanto tres mesas de negociación. Así, hasta que no se celebren las tres mesas no se sabrá el número de propuesta de afectados por el ERE.

Lo que sí se ha conocido es la figura laboral: será un ERE en contraposición a los PSI que había realizado la compañía en la última década cuando ha tenido que adelgazar la plantilla.

La clave está en las pensiones. Cuando se aplica un plan de bajas (PSI) a la plantilla, las condiciones quedan abiertas ante futuros cambios políticos y normativos como, por ejemplo, la edad de jubilación o potenciales cambios económicos en materia laboral.

Por contra, con el ERE los trabajadores se garantizan que no se puedan aplicar futuros cambios que existan en la normativa laboral. Por esta razón, tal y como ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, Telefónica y los sindicatos habían hablado de que ésta sería la mejor opción. Sobre todo, porque en los últimos años y debido a las disputas internas en el propio seno del Gobierno, se ha producido un gran clima de inestabilidad.

Finalmente, es la empresa la que decide qué figura aplicar. No obstante, para garantizar el éxito en la reducción de plantilla, Telefónica ha escuchado a los sindicatos y ha preferido usar el ERE. Algo que obliga ahora a presentarlo ante la administración.

Ésta habría sido una de las claves para elegir el ERE en lugar el PSI: Telefónica quiere tener éxito, y sabe que la mejor opción es ofrecer certidumbre a los trabajadores. Para ello necesita estar en sintonía con los trabajadores, y esta era la mejor opción.

Teletrabajo, una de las claves del convenio

En paralelo a la presentación del ERE, Telefónica está negociando el tercer convenio de empresas vinculadas (III CEV) del que explica UGT que «si la empresa propone acometer planes de medición de productividad, la revisión de la clasificación profesional, abordar una regulación sobre trabajos programados, el control del absentismo, un nuevo modelo de movilidad geográfica y funcional o plantear la revisión del régimen de garantías», el sindicato tendrá sus propias líneas rojas.

Se tratan, entre otras, de la estructura salarial, el régimen de garantías o la cláusula de revisión salarial que nos permite mantener el poder adquisitivo.

Además, UGT propone incluir otra serie de medidas entre las que destaca el teletrabajo. Una de las cuestiones que ahora mismo despierta mayor sensibilidad entre los trabajadores debido a los grandes beneficios que tiene.

Otras medidas que plantea el sindicato son una póliza de reembolso dental para toda la plantilla; la ampliación de beneficios sociales; la deslocalización o mejora y ampliación de los permisos.

Otro de los puntos importantes, que ahora está con máxima relevancia en el debate político tiene que ver con la jornada laboral. Desde el sindicato piden jornada de 35 horas semanales; potenciar Fondos Sociales, así como mejoras en comercial, operaciones, formación o igualdad; y proyección profesional en los grupos laborales y adecuación de los niveles inferiores desposicionados.

Negociación complicada para Telefónica

La negociación con los sindicatos, tanto para el ERE como el convenio, llega en un momento complicado para la empresa por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver con la gobernanza accionarial. En estos momentos están abiertos los frentes de STC y la Sepi, y su encaje en el consejo de administración es sencillo, pero tiene que cuadrar a todos.

Por otro lado, en 2024 se cumple el centenario de Telefónica, una fecha que tenía marcada en rojo el presidente, José María Álvarez-Pallete, pero que se ha visto atropellada por la actualidad corporativa. Por eso motivo, desde la compañía intentarán que la salida de trabajadores sea lo menos traumática posible.