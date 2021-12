Telefónica y Dazn compran la retransmisión de fútbol por 4.950 millones

Telefónica y Dazn se han impuesto este lunes en la puja organizada por La Liga por la que se iba a decidir quién tendría los derechos para retransmitir el fútbol español, tanto de primera como segunda división. El coste de los derechos para los próximos 5 años será de 4.950 millones de euros .

Según ha adelantado El Confidencial, Movistar ofrecerá un total de 5 partidos por jornada, más 3 jornadas completas. Dazn, por su parte, podrá retransmitir otros cinco encuentros.

Respecto al precio, la operadora presidida por José María Alvarez-Pallete, anunció que no volvería a pagar una cantidad similar a la que pagó en la última puja (3.000 millones). No obstante, parece que se lo han repensado tras las advertencias de bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Barclays, entre otros, que calculaban que Movistar perdería una cuantiosa cifra de no hacerse con el fútbol.

En concreto, cifraban las pérdidas en 30 euros por cliente al mes y otros en 2.000 millones de menos ingresos al año, cifras que la compañía no puede permitirse asumir tras haber perdido, calculan, más de 400.000 clientes durante 2021 debido a la dura competencia con las grandes plataformas de series y películas, como PrimeVideo, HBO o Netflix.

Con todo, el gran ganador del proceso es, sin duda, Javier Tebas, y es que el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) ha logrado que el valor del fútbol no caiga justo después de haber logrado un acuerdo con el fondo de inversión CVC por el que se inyectaban casi 2.000 millones de euros para reflotar al fútbol español.

La posibilidad de que en esta ocasión las ofertas sean a cinco años “contribuye a una mayor estabilidad a medio plazo y crea una mayor certidumbre entre los adjudicatarios para invertir en el contenido. De esta forma, La Liga se equipara a lo que ya hacen en otras ligas y grandes competiciones deportivas, reforzando su competitividad”, ha asegurado Tebas.