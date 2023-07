Toni Fitó: «Si las grandes empresas quieren voz y voto en la Cambra, que se presenten a las elecciones»

Abogado especializado en derecho mercantil, fundador del bufete barcelonés 453 Law Firm, actual vicepresidente de la Cambra de Barcelona y una de las caras más visibles de Eines de Pais. Toni Fito llega a las elecciones del próximo setiembre dispuesto a retener el ejecutivo de cameral para consolidar el proyecto impulsado en 2019 por la candidatura avalada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Recibe a Economía Digital para hablar de sus planes para la institución, el duelo a cara o cruz contra Va de empresa, la otra candidatura encabezada por Josep Santacreu, mientras reitera que quieren a las grandes corporaciones en la institución.

Tras cuatro años al frente de la Cambra de Barcelona, ¿qué balance hacéis de vuestra gestión y qué medidas habéis impulsado?

Las medidas que hemos impulsado se enmarcan en el programa presentado en el octubre del 2019, llamado ‘Catalunya 2030/40’. Poco después empezó la pandemia, que nos ha marcado la totalidad del mandato y nos hizo reorientar prioridades. Estamos muy contentos con algunas de las medidas que tomamos para ayudar a las compañías, con las que pudimos ayudar a más de 11.000. Aparte de las acciones hechas por la pandemia, desarrollamos un servicio de financiación que nos ha permitido tener 30 partners y cerrar operaciones por 3,7 millones de euros con empresas. Dentro de lo que es innovación, la puesta en marcha del centro Blockchain de Cataluña. Desde la sostenibilidad y la digitalización hemos puesto en marcha distintos hubs y hemos dado un gran paso a nivel de internacionalización con el Landing 360, que busca que las empresas que quieran instalarse en Europa, utilicen la Barcelona como puerta de entrada al mercado.

Después está la transformación interna de la propia corporación. Hemos transformado la Cambra en una institución más moderna, cercana, transparente y democrática, con la reducción de sillas por mayor aportación voluntaria, incrementado las vocalías elegidas por sufragio. También hemos convertido la corporación en una entidad más cercana con la reforma integral del edificio, con más espacio a disposición de las empresas. Además, hemos incriminado el valor del edificio de la Diagonal en 14 millones. Una empresa de primer nivel tasó el edificio antes de las obras en 46 millones, y ahora en 60.

Habla de digitalización e internacionalización, temas presentes en vuestro programa actual, ¿apostáis por un segundo mandato de consolidación?

Exacto. Nos presentamos para consolidar el proyecto iniciado en 2019. Apostaremos por la sostenibilidad ambiental y social, por la cohesión de territorio, ampliando convenios con los ayuntamientos, que ya hemos multiplicado por 10, o por la internacionalización, potenciando aún más el Landing 360. Un quinto eje es la competitividad. Lucharemos para la simplificación administrativa y para fomentar la innovación y el talento. Nuestra propuesta más importante el Síndico Empresarial, que ha tenido muy buena acogida por parte de la Generalitat. Queremos aprovechar la capitalidad de las 13 cámaras catalanas para ayudar al tejido productivo y a la administración. Sobre la apuesta por el talento, queremos promover lo que llamamos formación de última milla, identificando los perfiles que las empresas tienen problemas para cubrir y ayudar a formar a los candidatos. Todo esto sin olvidar que la mejor forma es defendiendo que la mejor política económica para Cataluña es contar con un estado propio.

¿Qué diferencia hay entre la Eines de País del 2019 y la actual?

La candidatura es más amplia, con perfiles con experiencia en la Cambra y con caras nuevas. Representa muy bien el tejido productivo catalán. Hemos querido recoger empresas de diferentes tamaños, desde micros a grandes empresas como puede ser Parlem Telecom. También está representado el territorio, con empresas de toda la demarcación de la Cambra. Por último, hemos querido incluir cooperativas y, por primera vez, al tercer sector. Somos una candidatura plural y heterogénea que da cabida a todas las sensibilidades dentro del independentismo.

Antes hablaba de la reducción de sillas por mayor aportación económica en el pleno. Causó mucha polémica y ahora mismo no hay candidato para ocuparlas. ¿A qué se debe?

Se habla de esta vía como una vía tradicional para acceder al pleno, pero no es cierto. La primera vez que se pone de manifiesto es en 2019, antes no existía, se incorporó en la ley básica estatal del 2014 y aquí se aplicó en 2019 porque eran las primeras elecciones con esta ley. En cualquier caso, hemos revertido la decisión, porque no creemos que sea democrático, no porque vayamos en contra de las empresas grandes. Forman parte del tejido y deben tener representación en la Cambra. Por eso estamos tan satisfechos con que Agbar o el Sabadell, que hace 4 años decidieron entrar en el pleno por esta vía, ahora opten a una vocalía por sufragio. Las dos sillas actuales tienen un precio de salida de 150.000 euros, antes era de 75.000. Veo lógico que en este momento no hayan quedado cubiertas. Tiene sentido que tomen la decisión una vez el pleno esté constituido y vean quién forma el comité ejecutivo y quién es el presidente o presidenta. Son 150.000 euros anuales, en total 600.000 euros, que una empresa debería de comprometer a la Cambra. Tendrán oportunidad de ocupar las sillas, quedarán vacantes cuando se constituya el pleno y se abrirá otro plazo para solicitarlas.

¿Confían en que se llenaran sea el qué sea el resultado?

Tendría todo el sentido del mundo y es importante que haya empresas tractoras en el pleno. No nos preocupa, porque el impacto en el conjunto del presupuesto de la Cambra de las 14 sillas era solo un 4% del total. Ahora, con las dos sillas, sería poco más del 1%. Desde un punto de vista económica el impacto es pequeño.

Agbar y Sabadell han mostrado su interés por la Cambra. De no entrar, ¿cómo se las incluiría? A ellas o a otras grandes empresas que por ahora no van a estar en el pleno.

Hay diferentes vías para poder colaborar. Una de las que hemos planteado es la figura del socio institucional, que tiene más sentido con las empresas que quieran colaborar con la Cambra y que están dispuestas a hacer una aportación voluntaria. La contraprestación que recibían hace cuatro años era ocupar la silla en el pleno, así lo establece la normativa, y no pueden tener más ventajas a nivel de patrocinio o presencia. Lo que planteamos ahora es que aquellas aportaciones que vengan de esas empresas tengan una contraprestación más tangible y que puedan valorar mejor: tener más presencia, capacidad de patrocinar más actos, eventos de networking, traer ponentes… Elementos que hagan más atractivo el querer hacer la aportación y que haga las haga partícipes de la Cambra. Nuestro equipo de gobierno está más focalizado en las pymes porque representan más del 99% del tejido empresarial catalán y son las que más nos necesitan. Aun así, las grandes también deben de estar en la Cambra, aunque no necesiten determinados servicios porque ya tienen sus propios recursos y estructuras.

Algunas dicen que quieren voz y voto.

Si quieren voto además de voz, les diría que hagan como han hecho Sabadell y Agbar. Que se presenten a las elecciones. Es lo que en una sociedad democrática hay que promover, no pagar por tener voto. Eso de ninguna manera, no lo compartimos y creemos que un sistema democrático debe de promover la participación a través del sufragio y no de la compra de la silla. La voz la podrán tener, como muchas otras empresas que no están en el pleno, a través de comisiones y consultas donde queremos oír su voz. Tienen mucho a decir.

En 2019, la capacidad de movilización de la Assemblea Nacional Catalana os ayudó a impulsar el voto. Ahora, con un independentismo menos movilizado y en una situación política distinta, ¿cómo esperáis captar votantes?

Vamos a seguir contando con la ANC y otras instituciones que nos apoyen. Lo queremos y es una vía para canalizar voto, pero ahora tenemos cuatro años de gobierno que nos avalan. Queremos hacer difusión de nuestra acción de gobierno como haga falta, a través de debates, por ejemplo. En cualquier caso, queremos hacer una llamada a la participación. Gane quien gane, las cámaras deben de ser fuertes y la manera de ser fuerte y tener influencia es tener la máxima legitimidad democrática, con la participación más alta posible.

Fitó durante la presentación de la candidatura Eines de País. Un Pas Mes. ANC

Defendéis que la mejor política para las empresas catalanas es tener un Estado propio. ¿Cómo vais a atrapar votantes no independentistas con este fin?

Ya tenemos empresarios que no comparten nuestra visión de país, pero han visto nuestra acción de gobierno como positiva en el fomento del tejido productivo. Nuestra visión en la Cambra es que venimos a hacer políticas económicas, políticas de industrialización, en innovación, de talento, de infraestructuras… No venimos a hacer política de partido, para eso está el Parlament. Tenemos una visión determinada de país y una sensibilidad determinada por el constante espolio fiscal o el déficit en infraestructuras. La mejor forma de defender a las empresas, a todas, es con infraestructuras adecuadas, un sistema fiscal más eficiente, una administración menos burocratizada y creemos que la mejor forma de conseguirlo es con un estado propio. Es un mensaje que no es incompatible con esas empresas que no compartan necesariamente este punto específico. Nosotros no vamos a declarar la independencia, eso es cosa de los políticos.

La candidatura Va de empresa os acusa de politizar la institución.

Si nos acusan de hacer política, es que no saben que hacen las cámaras de comercio. Por ley, tienen reconocida como sus principales funciones la consultiva, con la que se pretende influir en la definición de políticas públicas que tengan a hacer impacto en el tejido económico. Esto es hacer política. A la Cambra se viene a hacer política económica para decir a los poderes públicos cuáles son las vías más adecuadas para ayudar al tejido económico. Lo que no tiene sentido es que, porque estas políticas vayan en una dirección o en otras, sean buenas o malas.

Hablan de medidas como la retirada de la corona real del escudo de la Cambra o del apoyo de al Consell per la República.

Nosotros propusimos recuperar el escudo original de la Cambra, el del Consolat de Mar, porque pensamos que era más adecuado identificarnos con lo que fue el Consolat y la Llotja. Yo ni recordaba que había una corona. Cando me dijeron que la estábamos quitando no sabía ni de qué me hablaban. Quien politizó el tema fueron otros, no nosotros, alguien busco una interpretación totalmente equivocada. En el caso del Consejo por la República, puedo entender que alguien viera un fondo político. En cualquier caso, no es de partido, es un reconocimiento a otras entidades que, como nosotros, defienden que la mejor política económica para Cataluña es tener un estado propio.

Se dice que ERC está detrás de la candidatura de Santacreu. ¿Qué pensáis al respecto?

No es algo que pueda confirmar, pero, en cualquier caso, los partidos políticos no deberían de estar detrás de ninguna candidatura. Las candidaturas deberían de ser de empresas y de empresarios. A partir de aquí todo el mundo puede tener la ideología que quiera. En nuestra candidatura también hay miembros que han estado o están ligados a algún partido político. Lo que sí que pensamos es que, para que las cámaras hagan política económica y no de partido, nadie con significación o responsabilidad con una formación política, la que sea, debería de poder optar a la presidencia de la Cambra o a una posición de peso.

Ambas candidaturas habláis de ser transversales. ¿Qué os diferencia?

Creemos que nuestra lista de candidatos es más representativa del tejido productivo por territorio, tamaño y tipología. Más amplia, como decía antes. La nuestra es una candidatura que defiende los intereses de aquí, de Cataluña y creo que es algo que el elector debe de valorar para ver quién puede defenderle mejor. Con todo el respeto y legitimidad, que tengan empresas con la sede en Madrid o en otras comunidades autónomas y se postulen para estar en al Cambra de Barcelona… Nuestras empresas ni se han ido ni se irán de Catalunya, algo que determinados miembros de la candidatura de Santacreu no pueden decir.

Ya se conoce la lista completa de candidatos y hay empresas que van por libre. ¿Creéis que podréis encontrar apoyos?

Que haya empresas que vayan por libre, es una gran noticia, responde a la dinámica electoral de las cámaras. Que empresas como Bonpreu se hayan postulado creemos que es una gran noticia porque apuestan por el territorio y la economía catalana. Estoy convencido de que, con estas empresas, e incluso algunas de las integradas en la candidatura de Santacreu, una vez tengamos constituido el pleno podríamos, encontrar afinidades y tejer complicidades. La mayoría tienen un talante muy cercano, no todas, pero podemos tener apoyos amplios. ¿Si pueden dar apoyo a un presidenciable o a otro? Eso no lo sabremos hasta que sepamos quienes son los presidenciables.

En su categoría concreta, hay tres sillas en juego y seis candidatos, uno Colonial, un rival a tener en cuenta.

Los tres candidatos de Eines tenemos probabilidades de salir. En este mismo epígrafe, en 2019, Eines sacó dos vocalías y Colonial la tercera, pero solo por cinco votos. Colonial es una gran empresa que puede tener apoyos, pero tenemos que recordar que con el sistema electoral de cámaras vale lo mismo el voto de una Ibex que el de un pequeño comercio. Tenemos una candidatura más cercana y, en el caso concreto de este grupo, se puede ver más identificada en nuestras empresas que no como alguien del tamaño de Colonial. Creemos que tenemos buenas probabilidades.

Las relaciones con Pimec y Foment

Sobre esto, la lista de Santacreu tiene miembros de Pimec, con influencia entre las pymes.

Un artículo de On Economia dice que Va de empresa contará con la ayuda de Pimec, al menos en el caso de los candidatos que forman parte de Pimec. En la nuestra, como mínimo hay cuatro o cinco socios de Pimec, entre los que me incluyo. Según este articulo Pimec ayudará a candidatos que van con Santacreu. El señor Cañete debería de explicar muy bien si va a dar apoyo a esos candidatos y si piensa dar apoyar a los miembros de su patronal que van con la candidatura de Eines de Pais. Un pas mes. No puede ser que use recursos de los socios a favor de unos y en contra de otros. Por transparencia con sus asociados, debería de contestar a esta pregunta. Sería muy grave y muchos socios de Pimec no lo entenderían.

Con Foment tenéis una buena relación, pero con Pimec, ¿se ha enfriado?

A lo largo del mandato hemos colaborado indistintamentecon las dos patronales y tenemos buenas sintonías. Es verdad que con Pimec nos ha diferenciado, hablando como Cambra y no como Eines, la ley de cámaras. Pimec y Foment y otros actores económicos recibieron nuestros borradores, era un texto consensuado entre las 13 cámaras de Cataluña, algo que ya implica mucho trabajo. Foment y otras entidades, como Femcat o Cecot, nos dieron luz verde, en cambio, Pimec nos dijo que no seguían con las negociaciones por una visión, creo, equivocada. Pimec ve las cámaras con una amenaza y no alguien con quien tener visiones compartidas. En algún momento dijeron que podíamos tener funciones de agentes sociales, algo que ya hemos aclarado que no es así. Ni estamos ni queremos entrar en la negociación colectiva.

Hablemos de los presidenciables. El de Va de Empresa está claro. ¿Toni Fitó es el candidato de Eines de País?

Podemos decir que los 52 somos presidenciables. Ninguno de nosotros se presenta para ser presidente, nos presentamos para representar a un gremio. Hasta que hayamos accedido al pleno tras haber recibido la confianza de los electores, no decidiremos quién de nosotros se postula para ocupar la presidencia. Es prematuro decirlo porque no sabemos quién pasará el corte. Si no tenemos mayoría, igualmente presentemos un comité ejecutivo.

De pasar el corte, ¿le haría ilusión ser presidente?

De pasar el corte, quedo a disposición de la candidatura. Me sentiré cómodo en cualquier tesitura, sea como miembro del pleno, vocal del comité ejecutivo, como vicepresidente o como presidente.

Este domingo hay elecciones generales. ¿Qué le pedís al próximo gobierno de España?

Que se hagan políticas que reconozcan el papel de las empresas en la generación de riqueza y en la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo, porque es lo que después permite hacer una distribución de la riqueza en políticas sociales y públicas. Pero en ese orden. Pedimos que sea un gobierno que tenga una sensibilidad con el tejido general del Estado, pero particularmente del catalán y que las obligaciones que el gobierno asuma en inversión en infraestructuras se cumplan.