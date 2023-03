USB ofrece 1.000 millones por la compra de Credit Suisse

Las negociaciones para llevar a cabo una de las mayores fusiones bancarias de la última década avanzan. USB ha ofrecido hasta 1.000 millones de dólares por la compra de Credit Suisse, según ha avanzado Financial Times este domingo. El acuerdo no es definitivo, pero esperan llegar a un pacto antes de que este lunes abran los mercados y enfrentar así la crisis bancaria que ataca al sector. Sin embargo, esta cifra no refleja las provisiones adicionales que hará el Banco Nacional Suizo para garantizar que que se llegue a un acuerdo esta misma noche.

La negociación, liderada principalmente por el Banco Nacional Suizo y el regulador Finma, no está exenta de críticas. Por un lado, las autoridades suizas tienen intención de cambiar las leyes para evitar el voto de los accionistas de USB en esta operación y que así se cierre cuanto antes, han asegurado al diario británico hasta cuatro personas cercanas al asunto, lo que no ha gustado a los implicados. Esto supone la eliminación el periodo de consulta obligatorio de seis semanas.

Una sucursal de Credit Suisse./EFE

Por el otro, algunas fuentes han lamentado que los términos actuales no eran justos para Credit Suisse y sus accionistas. Y es que la oferta se ha comunicado esta mañana con un precio de 0,25 francos suizos por acción a pagar en acciones de UBS, un coste muy inferior al cierre de este viernes de Credit Suisse de 1,86 francos suizos. «UBS también ha insistido en un cambio material adverso que anula el acuerdo si sus diferenciales de incumplimiento crediticio aumentan 100 puntos básicos o más», han apuntado las mismas fuentes.

Las conversaciones para llevar a cabo esta adquisición comenzaron en el momento en el que Credit Suisse solicitó al Banco Nacional Suizo una línea de crédito de emergencia de hasta 50.000 millones de francos suizos. Ni siquiera este respaldo consiguió retener la caída en el precio de los títulos y los clientes continuaron retirando su dinero. De hecho, las salidas de depósitos de superaron los 10.000 millones de francos suizos por día.

«El marco del acuerdo ha sido diseñado por los reguladores suizos para brindar la máxima estabilidad al sistema bancario del país», han asegurado personas cercanas a las negociaciones. De momento, las autoridades suizas ya han obtenido la aprobación previa de los reguladores relevantes en de Estado Unidos y Europa, que se espera que emitan declaraciones coordinadas este mismo domingo.

Las condiciones de USB

«UBS reducirá drásticamente el banco de inversión de Credit Suisse, de modo que la entidad combinada represente no más de un tercio del grupo fusionado», han agregado las mismas fuentes. Todavía queda por especificar qué sucederá con las divisiones comerciales individuales de Credit Suisse, ya que en la hoja de términos actual sólo se establece una adquisición del 100% del grupo.

UBS está buscando concesiones y protecciones del Gobierno, particularmente de cualquier caso legal pendiente e investigaciones regulatorias sobre Credit Suisse que podrían resultar en multas o pérdidas, como ya adelantó Financial Times. «Es poco probable que obtenga una indemnización por cualquier pérdida de activos», ha explicado una fuente.

Además, UBS también quiere que se le permita incorporar gradualmente cualquier demanda adicional que enfrentaría bajo las reglas globales sobre capital que rigen los bancos más grandes del mundo. Ninguna de las partes implicadas en la negociación han querido hacer declaraciones oficiales.