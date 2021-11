Viajes El Corte Inglés prevé recuperar las cifras prepandemia en Semana Santa

Viajes El Corte Inglés ha recibido un aluvión de reservas para 2022, sobre todo para las vacaciones, y calcula que estas seguirán aumentando durante los próximos meses, según avance el ritmo de vacunación y abran más mercados. Si todo marcha según lo previsto “en Semana Santa espero que repitamos cifras del 2019”, comenta Jorge Schoenenberger , consejero delegado de la división turística.

El CEO observa que el negocio “se recupera cada día más rápido” y cuando mira las estadísticas de ayer, “siempre son mejores que las de anteayer” expresaba en Tourism Innovation Summit 2021. Por ejemplo, las reservas de vacaciones están solo un 8% por debajo respecto a 2019, cuando hace un año estaban un 90% por debajo.

Al respecto explica que estas cifras tienen mérito porque este –8% no compara a iguales, si bien, la oferta no está aún completa por las restricciones de la pandemia en algunos mercados. “Somos líderes en cruceros, pero no podemos vender todos de momento. Además, Asia sigue cerrado y en Disney hay parques que no han abierto”.

Schoenenberger espera que el repunte de casos de Covid-19 en Asia y Europa del Este “sea un imperativo para que la gente se vacune”, porque en España se ha demostrado que con la vacunación “todo va mejor”.

En el segmento de viajes de negocio, “solo estamos un 15% por debajo que en 2019”, apunta, “los empresarios han vuelto a recuperar sus visitas físicas y estamos ganando cuota de mercado”. Lo mismo ocurre con el turismo MICE, el de los congresos, convenciones o eventos, “pensábamos que no iba a volver y va como una moto”.

En su opinión, las empresas se han dado cuenta que las reuniones telemáticas aumentan la desvinculación con los clientes, “se han vuelto más infieles y hay que recuperarlos”, añade. “Los negocios se cierran estrechando la mano”.

Con todo, Viajes El Corte Inglés prevé que el año que viene los viajes de “ocio y negocio” vuelvan con más fuerza. El cierre de fronteras y las restricciones con motivo de la pandemia hicieron que la división de viajes perdiera casi 158 millones de euros en su último año fiscal, que fue de marzo de 2020 a febrero de 2021.

Este mismo negocio le reportó unos beneficios de 27,7 millones de euros el ejercicio anterior. Precisamente la crisis sanitaria, llevó a la empresa a aplicar un ERTE en la agencia de viajes. Pese a que algunos han ido saliendo, muchos trabajadores permanecerán en esta situación hasta febrero de 2022.

El CEO de Viajes El Corte Inglés revela que están “tremendamente preocupados” porque les falta recuperar a mucha gente en ERTE y esto les “quita el sueño”. Su objetivo es recuperar demanda y poder volver a dar oportunidades de trabajo a su plantilla.

Establecimiento de Viajes El Corte Inglés./ ECI

Según explica, el turismo es un sector “de sueldos modestos, no como los banqueros” y el impacto en las familias “es enorme”. Sin embargo, “hay luz en a final del túnel”, y las cifras de los últimos meses constatan que el turismo ha puesto rumbo a su recuperación.

Según la últimas cuentas presentadas por la empresa que preside Marta Álvarez, en lo que va de año, las ventas de Viajes El Corte Inglés alcanzan los 386 millones de euros, frente a los 158 millones de un año antes, aunque aún lejos de los 1.591 millones que facturó en 2019.

En este sentido, el consejero delegado aprovecha para pedir al Gobierno “ayudas directas” al sector, ya que algunas compañías, como la suya, no tenía deuda en el balance cuando estalló la crisis, pero en otras empresas si y esta deuda hay que pagarla a los bancos.

“Es muy importante que ayudemos al Gobierno a entender que aunque el negocio va volviendo, el sacrificio financiero a la banca hay que devolverlo”. Schoenenberger pone de relieve que en España tenemos un tejido empresarial “excepcional” y el turismo está “muy cerca” de estar en niveles de 2019, un año que ya fue récord, y de ahí, “arriba”.

El plan de recuperación de Viajes El Corte Inglés se centra por tanto en cuatro líneas de actuación. La primera conseguir clientes, para que haya más demanda. La segunda, la transformación, por los nuevos hábitos de los clientes, sobre todo más digitales.

La tercera, es el crecimiento no orgánico y de expansión, “con la integración de compañías”, tal y como acaba de hacer con la incorporación de Logitravel. Y finalmente, estar cerca del Gobierno para apoyarles en que como país “tengamos una conversión”.