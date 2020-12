Los 10 nuevos impuestos en España que empezarán a cobrarse a partir de enero

28 de diciembre de 2020 (14:14 CET)

Tras el visto bueno del Senado, el contenido de las cuentas públicas para el nuevo año que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 3 de diciembre permite anticipar los cambios fiscales que traerá el nuevo año.

Tras la negociación de enmiendas parciales entre el Gobierno de coalición y los 9 partidos que han apoyado la aprobación de los presupuestos, 10 impuestos entrarán en vigor, aumentarán sus tipos o reducirán desgravaciones a partir de enero, entre los que también se incluyen 2 medidas ya aprobadas en octubre e independientes del presupuesto para 2021, como son las tasas Tobin y Google.

No obstante, la reforma fiscal que se incluye en las cuentas públicas para 2021 no es tan amplia como habían pactado hace un año PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición y deja fuera algunas medidas que el Gobierno había propuesto inicialmente, como la subida del IVA a la sanidad y la educación privadas, la creación de un impuesto a las grandes fortunas o la equiparación de la carga fiscal del diésel y la gasolina.

El Gobierno aseguró en octubre, cuando presentó su borrador presupuestario, que los cambios en los impuestos que entrarán en vigor a partir de enero ayudarán a mejorar los ingresos públicos en un 14,7%, a reducir el déficit en 3,6 puntos y a compensar el aumento del 10,3% previsto en el gasto social, aunque el Ejecutivo reconoce que la mayor parte de la recaudación se deberá a la recuperación económica.

Estos son los 10 impuestos que entrarán en vigor, subirán o recortarán sus ventajas fiscales en 2021, a falta de saber cómo aplicarán las comunidades los impuestos que tienen transferidos, después del acuerdo entre el Gobierno y ERC para armonizar el cobro de impuestos en las autonomías y evitar el dumping fiscal.

IRPF: una subida para las rentas más altas de capital y trabajo

Una de las medidas que más polémica ha generado dentro incluso del propio Ejecutivo es el incremento de los tipos del IRPF a las rentas más altas. De hecho, la subida que se ha aprobado es más moderada que la aprobada por el Gobierno en minoría del PSOE en enero de 2019, que no llegó a aplicarse al convocarse elecciones anticipadas.

Finalmente, el tipo del IRPF aumentará 2 puntos para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, pasando del 45% al 47%, y 3 puntos en el caso de las rentas del capital que superen los 200.000 euros, hasta el 26%. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta alza afectará a un 0,17% de los contribuyentes, en torno a 32.000 personas.

Así, la subida aprobada en 2019 implicaba aumentar 2 puntos el tipo que pagan las rentas del trabajo de más de 130.000 euros brutos anuales y 4 puntos para las que superen los 300.000 euros, además de incrementar en 4 puntos el tipo que corresponde a las rentas de ahorro de más de 140.000 euros, que hubiesen supuesto pagar más impuestos a un 0,5% de los contribuyentes.

Impuesto de Sociedades: exenciones al 95%, salvo para pymes

Las tasas corporativas también cambiarán de cara a 2021 para intentar mejorar la continua reducción de recaudación de este impuesto, aunque menos de lo que se preveía al inicio del debate de presupuestos. De este modo, no aumentará finalmente del 15% al 18% el tipo mínimo sobre la base imponible para las grandes empresas, especialmente para banca y petroleras.

En cambio, las modificaciones en el impuesto de Sociedades sí incluirán finalmente una reducción de la exención fiscal del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por las filiales de grandes empresas situadas en el extranjero. Además, se eximirá hasta 2024 a las pymes que facturen menos de 40 millones de euros anuales, que podrán seguir aplicándose la exención del 100% para corregir las brechas de tributación.

Además, los presupuestos incluyen el establecimiento de un tipo mínimo para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria o socimis, a las que se aplicará el mismo porcentaje que al resto, de un 15%.

Impuesto de Patrimonio: un punto más por encima 10 millones de euros

Pese a que no ha salido adelante la propuesta de sustituir el impuesto de Patrimonio por uno a las grandes fortunas, como defendía Unidas Podemos. Sin embargo, el Gobierno sí ha aprobado incrementar un punto el tipo que pagan los contribuyentes en el tramo más alto de patrimonios, es decir, los que superan los 10 millones de euros, que pasarán de pagar un 2,5% a un 3,5%.

Sin embargo, la aplicación de esta medida está en el aire, dado que las competencias sobre este impuesto están en manos de las comunidades autónomas y algunas de ellas bonifican total o parcialmente el pago de esta tasa, como en el caso de la Comunidad de Madrid, que ha renunciado a recaudarlo y lo bonifica al 100%, lo que mermará en un 40% la recaudación de Patrimonio a escala estatal.

La política fiscal madrileña ha sido otro punto espinoso en la negociación de los presupuestos, en la que el Gobierno y ERC han acordado impulsar la armonización fiscal entre autonomías para evitar la competencia desleal y mejorar la recaudación de este impuesto, que solo pagan 1 de cada 3 grandes fortunas en España.

IVA: las bebidas azucaradas ya no tendrán un tipo reducido

Uno de los impuestos que menos cambios afronta es el IVA, pese a que se había especulado que los presupuestos retirarían las ventajas fiscales a la educación y la sanidad privadas. De este modo, el único cambio en este impuesto indirecto es el nuevo tipo que se aplica a las bebidas azucaradas en su venta en supermercados y tiendas, aunque no en la hostelería.

Así, los refrescos edulcorados dejarán de disfrutar de un tipo reducido del 10%, como el que se aplica a la mayoría de alimentos excepto los de primera necesidad, como fruta, verdura, pan o leche, que tributan al 4%. De este modo, desde enero las bebidas azucaradas contarán con el tipo general del IVA, fijado en el 21%, una medida con la que el Gobierno prevé fomentar hábitos saludables y recaudar unos 400 millones de euros.

Impuesto de matriculación: subidas para adaptar la normativa de emisiones de la UE

Pese a que la negociación con el PNV ha motivado que se retire de los presupuestos la subida de impuestos al diésel para equiparar su carga fiscal a la de la gasolina, el sector del automóvil afronta otra alza impositiva para trasladar a la legislación española la nueva normativa europea de emisiones WLTP, que afecta a cada vehículo según su tasa de emisiones por kilómetro recorrido.

De este modo, la subida del impuesto de matriculación implica que los coches que emitan entre 144 y 192 gramos de CO2 por kilómetro recorrido pagarán un 4,75% del precio de fábrica del vehículo, aumentando el umbral mínimo y máximo desde la horquilla de 120 y 160 gramos que está vigente desde 2018, mientras que los que estén por debajo de 144 gramos seguirán estando exentos.

Mientras, entre 192 y 240 gramos de CO2 por kilómetro se deberá pagar un 9,75% del precio de fábrica del coche, y hasta un 14,5% de impuesto si superan los 240 gramos. Las asociaciones del sector automovilístico han criticado que esta subida supondrá encarecer el precio de los vehículos hasta un 5% tras cerrar 2020 con una previsión de haber vendido un 35% menos que el año anterior.

Impuesto sobre primas de seguros: su primer aumento en 23 años

También afectará a los vehículos, aunque no exclusivamente, el incremento del 6% al 8% en el tipo del impuesto sobre las primas de seguros, que afectará las pólizas automovilísticas, pero también a los seguros de hogar o de responsabilidad civil, una subida con la que el Ejecutivo prevé ingresar 510 millones de euros en recaudación.

La ministra de Hacienda ha señalado que se trata de la primera subida de las tasas sobre las primas de seguros que se aplica desde 1998 y que el tipo que se aplica en España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea.

Impuesto a los plásticos de un solo uso: 45 céntimos por kilo a partir de julio

Una de las novedades fiscales del proyecto de presupuestos es una medida de corte ambiental con la que se busca desincentivar el uso de envases de plástico no reutilizables, fijando un tipo impositivo de 0,45 céntimos de euro por cada kilo de este tipo de plásticos, una medida con la que el Gobierno prevé sumar más de 700 millones de euros anuales.

No obstante, esta medida forma parte del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, por lo que su entrada en vigor no será automática desde el inicio de 2021, sino a partir de julio. La Asociación Española de Industriales de Plásticos ha rechazado esta medida y ha pedido que no se aplique hasta dentro de 12 años, a pesar de que reconoce que Italia y Reino Unido han aplicado medidas similares.

Planes de pensiones: recorta las desgravaciones por aportación máxima

Esta medida no es un nuevo impuesto en sí, sino el fin de una ventaja fiscal que repercute directamente en la liquidación del IRPF de los contribuyentes que cuentan con un plan de pensiones privado. Así, a partir de enero, se limita a 2.000 euros la aportación máxima a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, frente a los 8.000 euros de tope máximo que se ha aplicado hasta ahora.

Esta modificación solo afectará a un 8% de los planes privados de pensiones, dado que apenas un 7,8% de beneficiarios de planes aportó más de 1.800 euros anuales a su plan en el último año registrado, 2018. Además, el Gobierno ha reconocido que busca favorecer las aportaciones a los planes de pensiones de empresa frente a los individuales, para lo que ha elevado el límite desgravable en los planes de empresa de 8.000 a 10.000 euros.

Tasa Tobin: un tipo del 0,2% por la compra de acciones

Finalmente, casi 2 años más tarde de que su primera versión fuese aprobada fugazmente por el Gobierno en solitario del PSOE y 3 meses después de su aprobación definitiva en el Senado ya en la actual legislatura, el Impuesto sobre Transacciones Financieras o tasa Tobin entra en vigor en enero bajo la promesa de recaudar 850 millones de euros mediante el cobro de un 0,2% en las operaciones de compra de acciones emitidas en España.

Las acciones a las que se les aplica esta tasa deben corresponder a empresas cotizadas que superen los 1.000 millones de euros de capitalización bursátil, por lo que solo afectará a unas 50 empresas, entre las que están todas las que cotizan en el Ibex 35 y una veintena de las compañías del Mercado Continuo, entre las que destacan Mediaset, Logista, Coca Cola European Partners, MásMóvil o Prosegur.

Tasa Google: una tasa del 3% a los ingresos digitales de grandes tecnológicas

Del mismo modo que la tasa Tobin, la tasa Google también fue aprobada en enero de 2019, decayó tras el rechazo al proyecto de presupuestos de ese año y ha sido retomada en esta legislatura, recibiendo la aprobación parlamentaria en octubre para entrar en vigor a partir de enero, a la espera de que se apruebe una medida similar a escala comunitaria, según ha prometido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Así, el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como tasa Google impone una tasa del 3% de los ingresos por servicios de publicidad o intermediación online y de venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario que perciban las empresas que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y más de 3 millones en España.

Noticia original: Business Insider

Autor: Adrián Francisco Varela