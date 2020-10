Esto es lo que te ofrece cada banco por trasladar tu plan de pensiones

19 de octubre de 2020 (17:19 CET)

Cuando se trata de invertir, es habitual posponer la decisión hasta el final, y más con el ahorro para la jubilación. Por eso mismo la campaña de planes de pensiones sigue concentrándose en los últimos tres meses del años.

Ese momento ya ha llegado y la mayor parte de bancos y entidades han lanzado sus ofertas de planes de pensiones para captar el ahorro enfocado en la jubilación. Al incentivo fiscal de ahorrar en la renta propio de los planes de pensiones, las entidades suman este año regalos principalmente dinerarios por aportar o traspasar el plan de pensiones.

Bonificaciones por traspaso y contratación de planes de pensiones

A diferencia de otros ejercicios, en este la campaña de planes de pensiones gira de forma exclusiva en torno al dinero en metálico. Estas son las ofertas de los bancos para contratar o traspasar planes.

1. Banco Santander

Ha sido una de las últimas en llegar y también de las más agresivas. La campaña de planes de pensiones de Santander se centra en una bonificación de hasta 5% por el traspaso del plan de pensiones desde otra entidad.

El porcentaje concreto de la bonificación por traspasar el plan de pensiones a Banco Santander depende del dinero que tengas en él y si te comprometes o no a realizar aportaciones periódicas de más de 100 euros y del periodo de permanencia que asumas.

Estas son las bonificaciones según la operación que realices:

Traspasos entre 2.000 y 30.000 euros. Bonificación del 1% sin aportaciones periódicas y del 2% con aportaciones de más de 100 euros al mes y una permanencia de 5 años. Aumentando la permanencia a 8 años, la bonificación aumenta al 1,5% sin aportaciones y al 3% con aportaciones.

Bonificación del 1% sin aportaciones periódicas y del 2% con aportaciones de más de 100 euros al mes y una permanencia de 5 años. Aumentando la permanencia a 8 años, la bonificación aumenta al 1,5% sin aportaciones y al 3% con aportaciones. Traspasos entre 30.000 y 60.000 euros . Bonificación del 2% son aportaciones periódicas y del 2,5% con aportaciones para un periodo de permanencia de 5 años. El regalo sube hasta un 3.25% del capital traspasado sin aportaciones y un 4% con ellas si el compromiso de permanencia es de 8 años.

. Bonificación del 2% son aportaciones periódicas y del 2,5% con aportaciones para un periodo de permanencia de 5 años. El regalo sube hasta un 3.25% del capital traspasado sin aportaciones y un 4% con ellas si el compromiso de permanencia es de 8 años. Traspasos entre 60.000 y 100.000 euros. Bonificación del 3% para periodos de permanencia de 5 años y del 4,5% para periodos de permanencia de 8 años.

Bonificación del 3% para periodos de permanencia de 5 años y del 4,5% para periodos de permanencia de 8 años. Traspasos superiores a 100.000 euros. Bonificación del 3,5% para quienes firmen por 5 años y del 5% para quienes lo hagan por 8 años.

Además de las bonificaciones por traspaso, la campaña de planes de pensiones añade una promoción especial para todos sus clientes realicen aportaciones periódicas al plan de pensiones. La bonificación en este caso es del 1% de las aportaciones realizadas de más de 50 euros al mes, pero solo a los planes de la gama Mi Proyecto Santander Sostenible.

2. BBVA

BBVA puso en marcha su campaña en verano con una bonificación por traspaso que alcanza hasta el 3% y siempre que se mantenga el plan durante al menos 5 años. La oferta de traspaso de BBVA está circunscrita a nueve planes de pensiones y la bonificación a recibir depende del capital traspasado:

Traspasos hasta 8.000 euros . Bonificación del 1%

. Bonificación del 1% Traspasos entre 8.000 y 25.000 euros . Bonificación del 2%

. Bonificación del 2% Traspasos de más de 25.000 euros. Bonificación del 3%.

Ofrece el abono de hasta el 4% del dinero traspasado a su plan de pensiones o EPSV. De nuevo, el porcentaje máximo es para los traspasos más elevados.

Traspasos entre 1.000 y 30.000 euros . Bonificación del 2%.

. Bonificación del 2%. Traspasos de más de 30.000 euros. Bonificación del 3%.

En ambos casos se puede sumar una bonificación adicional del 1% si, además, se hace una aportación mensual periódica de más de 100 euros durante 24 meses.

3. Caixabank

Otras de las entidades más madrugadoras en la campaña de planes de pensiones. Caixabank también se suma a las bonificaciones en efectivo por el traspaso del plan de pensiones y también llega hasta el 4% en función del importe del traspaso y de las aportaciones que realices después.

Traspaso hasta 30.000 euros . Bonificación del 1%

. Bonificación del 1% Traspaso de más de 30.000 euros. Bonificación del 1%

Además, se puede sumar un 2% en todos los casos contratando una aportación periódica mensual de 100 euros o más o realizando una aportación de más de 3.000 euros al plan.

Para las personas con más de 60% la bonificación es siempre del 4%, sin importar el resto de criterios.

La oferta de traspaso de planes de pensiones de Caixabank incluye un periodo de permanencia que varía según el porcentaje de bonificación. El rango va desde los 8 años de permanencia para la bonificación del 4% hasta los cinco para la del 1% a razón de un año por cada porcentaje de regalo.

3. Banco Sabadell

Otra de las ofertas más generosas de la campaña de planes de pensiones. La entidad ofrece una bonificación del 5% para traspasos o aportaciones superiores a 4.000 euros que, además, realicen una aportación periódica mensual de 150 euros al mes o más durante 24 meses...

El compromiso de permanencia es de 8 años.

4. Openbank

El banco online premia con un 3% a los clientes que traspasen su plan, contraten uno o realicen aportaciones, sin importes mínimos y con un periodo de permanencia de 5 años.

A esto se suma su campaña de aportaciones periódicas para planes de pensiones. La bonificación en este caso es del 3% del dinero aportado. Para poder beneficiarse de eta promoción es necesario invertir un mínimo de 100 euros al mes durante dos años.

5. Bankia

La oferta de planes de Bankia es de una bonificación del 4,5% sobre la cantidad traspasada siempre que el traspaso se realice a través de Bankia Online.

La cantidad mínima del traspaso es de 10.000 euros y el compromiso de permanencia de 4 años.

6. Liberbank

Para los clientes del banco, Liberbank ofrece una bonificación del 2% por aportaciones mínimas de 5.000 euros y un periodo de permanencia de 6 años, más un 1,5% de media adicional cada año a los clientes que se adhieran al Programa de Ahorro Creciente siempre que se realicen un mínimo de 4 aportaciones al año que sumen entre 1.200 y 8.000 euros.

7. Ibercaja

La promoción Ibercaja para el traspaso de planes de pensiones llega hasta el 3% y finaliza el 31 de octubre.

El porcentaje a abonar depende tanto del dinero que haya en el plan como de compromiso de permanencia.

Traspasos desde 3.000 euros . Bonificación del 0,5% con compromiso de permanencia hasta marzo de 2022.

. Bonificación del 0,5% con compromiso de permanencia hasta marzo de 2022. Traspasos desde 10.000 euros . Bonificación del 1,5% con compromiso de permencia hasta el septiembre de 2023 y del 3% si la permanencia se extiende hasta septiembre de 2025.

. Bonificación del 1,5% con compromiso de permencia hasta el septiembre de 2023 y del 3% si la permanencia se extiende hasta septiembre de 2025. Traspasos desde 30.000 euros. Bonificación del 3% siempre que se mantenga hasta septiembre de 2027.

¿Compensa acogerse a las bonificaciones por cambiar el plan de banco?

Esta es la pregunta del millón. Ganar 7.000 euros por traspasar tu plan de pensiones es un caramelo muy interesante. Sin embargo, antes de lanzarte a firmar hay cuatro cosas que debes tener en cuenta:

El traspaso puede estar limitado a determinados planes

Este tipo de bonificaciones por cambiar el plan de banco no suelen ser abiertas. En otras palabras, la entidad no te va a dar 7.000 euros por contratar cualquiera de sus planes de pensiones. Lo más habitual es que la oferta sólo aplique a una lista cerrada que normalmente no coincidirá con los mejores y, sobre todo, con los más baratos en términos de comisiones. De hecho, una práctica común es también que haya muchos planes de nueva creación o con pocos años de trayectoria.

Por eso mismo, antes de firmar es importante que revises bien los planes que puedes elegir, su rentabilidad pasada, años de antigüedad y comisiones.

Haz números y mira si en el mercado hay otras opciones más baratas, que cobren menos comisiones y ofrezcan mayor rendimiento.

Exigen un periodo de permanencia

El otro gran peaje de los regalos por traspasar tu plan de pensiones y cobrar por ello es que te atará al banco durante varios años.

Como ya has visto, prácticamente todas las ofertas de la campaña buscan que te quedes varios años con ellos. Al final, se trata de mucho tiempo para estar invertido en un producto que no ofrezca una rentabilidad adecuada o que cobre demasiadas comisiones.

A modo de ejemplo, en seis años una inversión 60.000 euros te habrán rentado 75.919 euros si consigues un 4%. Sin embargo, con una rentabilidad anual del 6% tendrías 85.111 euros. Y todo por haber elegido uno o otro plan de pensiones.

Por supuesto, siempre podrás irte antes de tiempo, aunque como ocurre con las ofertas de telefonía, tendrás que pagar una penalización (el traspaso de planes de pensiones es libre y está exento de gastos salvo en este tipo de casos).

Pueden obligarte a invertir el regalo por traspasar el plan de pensiones

Es habitual que se incluyan cláusulas para limitar el uso que puedes hacer del dinero de regalo. En este sentido, lo más repetido es que la entidad te obligue a reinvertir la bonificación por traspaso en el nuevo plan que acabas de contratar.

Así la entidad se asegura que ese dinero que sale de su balance le ayudará de otra forma, ya que recuperará una parte vía comisiones. Por fortuna, tú podrás desgravar esas aportaciones al plan al hacer la renta.

Pueden obligarte a invertir tu ahorro en el plan

Como ya has visto, la última moda de este año en la campaña de planes de pensiones son las aportaciones periódicas. En otras palabras, que algunos bancos buscan también captar el ahorro mensual que logres generar cada mes.

Además, esta es una de cláusulas de los traspasos de planes más fáciles de incumplir. Y es que se trata de aportaciones mensuales durante periodos de dos años. Si un mes fallas, estarías incumpliendo el acuerdo.

Vas a tener que pagar impuestos

Por último, no pienses que esos 7.000 euros irán a parar de forma íntegra a tu bolsillo. Incluso si no estás obligado a invertirlos, no cuentes con todo el dinero. Hacienda va a pedirte su parte, como con cualquier otro regalo de la banca.

En concreto, ese dinero del plan tributará en la declaración de la renta como rendimiento del capital mobiliario a un tipo de entre el 19% y el 23% dependiendo del resto de tus inversiones.

Ahora que ya sabes la realidad del traspaso de los planes de pensiones, podrás tomar la mejor decisión para el tuyo.

Noticia original: Business Insider

Autor original: José Trecet