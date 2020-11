11 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

El Ministerio de Trabajo cumple, de momento, con sus promesas. Antes del verano, la ministra Yolanda Díaz apresuró a las empresas de delivery para dar de alta en la Seguridad Social a los repartidores que estaban en régimen de autónomos, pero que mantenían una clara relación laboral con la empresa.

Tras un verano de calma tensa, los inspectores de Trabajo tuvieron orden de revisar miles de relaciones laborales a principios de octubre. Y según fuentes del ministerio, durante el mes de octubre se han dado de alta a 17.950 falsos autónomos como nuevos empleados de compañías de Uber Eats, Glovo, Amazon y Deliveroo.

Pero esta cifra, según apuntan las fuentes ministeriales, podría aumentarse durante lo que queda de año. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido varias reuniones con sindicatos y plataformas de repartidores en los últimos meses y prometieron a éstos que se revisarán todas las relaciones laborales para que estas prácticas sean erradicadas del tejido laboral español.

Sentencias firmes

Las nuevas altas, además, tienen el amparo del Tribunal Supremo. El pasado septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral.

Según el escrito, el Tribunal Supremo considera que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta “servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio”.

No ha sido la única. La Audiencia Nacional de Madrid y la de Castilla y León también dieron espaldarazos este verano a los riders que denunciaron la situación laboral que mantenían con las empresas del sector del reparto a domicilio.

Glovo, a la cabeza

De los 17.950 falsos autónomos que han sido dados de alta en la Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo, más de 11.000 pertenecen a Glovo, empresa que más litigios mantiene con los riders por su situación contractual.

En este sentido, Inspección de Trabajo reclama a la compañía española un montante de 16,2 millones de euros en concepto de cotizaciones impagadas. No obstante, desde Glovo mantienen que esta cantidad es “orientativa” y que hasta que no haya una sentencia en firme no valorarán dichos impagos.

Amazon ha sido otra de las grandes corporaciones que ha tenido que incluir en la lista de nóminas a 4.000 personas de su servicio de reparto, Amazon Flex. 2.116 son riders de Madrid y el resto de Barcelona. La empresa, según datos de UGT, debe 905.000 euros al fisco español.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseveran, no obstante, que no se prevé que las empresas desembolsen de una tacada la cantidad anteriormente citada puesto que “cada procedimiento es independiente y puede estar en diferente fase”.

Más de 400.000 falsos autónomos

A pesar de que se ha regularizado un gran número de falsos autónomos, aún faltan por investigar centenares de miles de casos. De acuerdo con la última información de la EPA (Encuesta de Población Activa) en España hay 400.000 autónomos independientes o en cooperativa y que dicen “no poder influir en su horario de trabajo”. O lo que es lo mismo, todos ellos son dependientes de que una empresa les imponga una entrada y una salida.

Además,166.000 personas que están bajo el régimen de autónomos decían no poder decidir ni en el contenido ni en el orden de sus tareas.