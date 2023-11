El jugador que acaba con la paciencia de Ancelotti y le hace estallar en el Santiago Bernabéu: «que sea la última vez»

Real Madrid venció ayer al Nápoles (4-2) en el Santiago Bernabéu y el partido ha dejado varias anécdotas, siendo Carlo Ancelotti el protagonista de una de ellas. La plaga de bajas que recorre la plantilla madridista ha provocado que el italiano tenga que dar minutos a jugadores que hasta ahora habían tenido poco protagonismo y uno de ellos hizo estallar al de Reggiolo.

Ancelotti decidió apostar por Dani Ceballos, quien ha tenido poca regularidad a causa de varias lesiones. En el partido de ayer el utrerano tuvo varios fallos que no gustaron al técnico del Real Madrid, quien reaccionó a gritos cuando los jugadores se marchaban al vestuario en el descanso.

La razón fueron varios tacones que intentó durante la primera parte del encuentro y que beneficiaron al conjunto italiano. Ancelotti no dudó en recriminar estas acciones gritando a Ceballos y lanzándole un aviso. “No me gustan los taconcitos, ya lo sabéis, que sea la última vez”, fueron las palabras que el entrenador gritó al centrocampista.

Carlo Ancelotti durante una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. EFE/ Fernando Villar

Estos fallos, que además no salir ayudaron al otro equipo, no gustaron nada a ‘Carletto’, quien esperaba que Ceballos cambiase con el aviso lanzado antes de la segunda parte del partido. Lejos de la realidad, el utrerano siguió dejando actuaciones que no satisficieron del todo a Ancelotti y que provocaron que fuese sustituido a pocos minutos de comenzar el segundo tramo del encuentro.

Este tipo de enfrentamientos podrían empujar todavía más a Ceballos a abandonar el Real Madrid, pero lo que tiene claro Florentino Pérez es que no lo hará en el mercado invernal a pesar de los deseos del jugador, ya que supondría perder un fondo de armario de cara a la fase decisiva de la temporada.

Dani Ceballos con una camiseta en apoyo a Sergio Rico. EFE/ Mariscal.

Tiene una oportunidad de oro y no convence a Ancelotti

El encuentro ante el Nápoles era una gran oportunidad para Ceballos para reivindicarse, sin embargo, sus actuaciones no han vuelto a convencer al técnico italiano. A pesar de ello, Ancelotti es consciente de que tendrá que contar con él de cara a los próximos encuentros y darle más minutos por las bajas que tiene en la plantilla, pero espera que cambie y haga caso a sus directrices.