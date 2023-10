¿Adiós a Mbappé? El Real Madrid busca alternativas y lanza una oferta de 100 millones para adelantarse al Barça 

El Real Madrid no se rinde y sigue teniendo a Kylian Mbappé como objetivo principal para el próximo mercado estival. A día de hoy no ha renovado su contrato con el Paris Saint-Germain y comienzan a surgir las dudas. A priori renovó hasta 2024, pero tiene un año opcional que todavía no ha aceptado.

No obstante, Florentino Pérez no quiere volver a cometer el error de centrarlo todo en Mbappé para luego quedarse sin un delantero que tanta falta hace en la plantilla. Por eso, desde Fichajes.net apuntan a Julián Álvarez como el futbolista que quieren para liderar al equipo en el futuro.

Julián Álvarez golpea el balón. EFE

El argentino del Manchester City no vería con malos ojos abandonar Inglaterra, ya que con Erling Haaland por delante de él es consciente de que no tiene las oportunidades que le gustaría para seguir explotando su potencial, como si ha hecho en la Selección Argentina. Además del Real Madrid, el Barça lo sigue de cerca.

En el Real Madrid están hartos de esperar a Mbappé

Desde 2018, el Real Madrid lleva buscando la incorporación del galo sin éxito. Primero fue el PSG quien les despertó del sueño poniendo 200 millones sobre la mesa. Después, renovaciones millonarias para convencerlo de continuar en París sin lograr levantar la Champions League que tanto ansían desde la entidad.

Kylian Mbappé en una rueda de prensa con la Selección Francesa. EFE/EPA/LUÍS FORRA

La estocada final llegó en el año 2022, cuando existía una acuerdo entre futbolista y Florentino Pérez. Sin comunicárselo a los madrileños, renovó su contrato, traicionándolos de una manera que no se esperaban en el Santiago Bernabéu. Por eso, creen que el argentino es una opción segura.

Además, conocen que el Barça también quieren tenerlo para relevar a Robert Lewandowski, y por esto están dispuestos a ofrecer 100 millones al Manchester City para ficharlo y dejar al conjunto catalán fuera de juego. De esta manera, Xavi tendrá que buscar otra alternativa.

Florentino Pérez en el Estadio Alfredo Di Stefano. EFE/ Sergio Pérez

Julián Álvarez tendría en el Real Madrid un puesto titular asegurado. Joselu es el que está ocupando la posición y todavía no se sabe si el club va a acceder a comprarlo. De cara a 2024, vendrá Endrick Moreira, apuesta de futuro de Florentino para el ataque.