Alerta en el Real Madrid por uno de los intocables de Ancelotti: quieren vengarse y lo volverán a intentar en verano

Con Carlo Ancelotti cada vez más cerca de firmar la renovación para seguir en el Real Madrid, desde la directiva siguen muy pendientes en los principales objetivos de Florentino Pérez para 2024. Kylian Mbappé y Alphonso Davies son los dos grandes fichajes que planean para verano y se espera que en los dos tengan represalias en caso de que consigan cerrarlos.

En el caso del canadiense el Bayern de Múnich sigue tratando de convencerlo para que renueve. Ya incluso se han reunido, pero el hecho de que todavía no haya dado una respuesta ha provocado que desde el conjunto alemán ya empiecen a temerse lo peor. No harán ningún esfuerzo más y si no acepta esta propuesta lo dejarán salir en verano.

Esta situación ha provocado que ya empiecen a pensar en la forma de vengarse del Real Madrid y, según ha informado el diario MARCA, están decidido a ir a por una de las piezas clave de Ancelotti. El Bayern de Múnich está dispuesto a hacer un nuevo intento para fichar a Fede Valverde, a quien ya quisieron conseguir este último verano.

Fede Valverde en un partido de Champions League con el Real Madrid

El uruguayo está centrado en el Real Madrid y sueña con convertirse en el próximo capitán del equipo. Sabe que es intocable y un pilar fundamental para Ancelotti y por ello decidió rechazar esta propuesta, asegurando que en estos momentos no se plantea dejar el club blanco.

Arabia Saudí también intentó llevárselo en verano poniendo sobre la mesa una propuesta millonaria, pero ni eso fue suficiente para que aceptarse traicionar al Real Madrid. A pesar de ello desde el Bayern están dispuestos a volver a intentarlo al final de la temporada y más aún si el Real Madrid consigue cerrar el fichaje de Davies.

Carlo Ancelotti durante una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. EFE/ Fernando Villar

Ancelotti y Florentino Pérez están tranquilos

Sería su forma de vengarse de Florentino Pérez, pero parece muy complicado pensar que puedan convencer a Valverde para salir y más si desde el club blanco se aseguran la continuidad de Ancelotti, ya que con el italiano en la plantilla tiene asegurados minutos de garantías.

Por esta razón tanto Florentino Pérez como Ancelotti respiran tranquilos. Saben que Fede Valverde solo piensa en el Real Madrid y sus actos han dejado claro que no se dejará llevar por los millones de los grandes clubes.