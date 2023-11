El ultimátum al deseo de Florentino Pérez que hace crecer el optimismo en el Real Madrid: o renueva o se marcha en verano

Florentino Pérez está muy pendiente de la situación de Alphonso Davies. El canadiense se ha convertido junto a Kylian Mbappé en la gran prioridad del presidente para el próximo mercado de verano pero su futuro sigue siendo una incógnita con el Bayern de Múnich al otro lado intentado convencerle para que que renueve.

Por ahora sigue sin haber acuerdo aunque es cierto que ha habido una reunión entre ambas partes. Según ha ha informado Florian Plettenberg, el conjunto alemán ha intensificado las negociaciones con su representante y están dispuestos a intentar una vez más que acepte la renovación, pero si no acepta lo pondrán a la venta en verano.

Florentino Pérez en el Estadio Alfredo Di Stefano. EFE/ Sergio Pérez

El Bayern de Múnich quiere que continue en el equipo a toda costa, pero tienen claro que no lo van a intentar más veces. Esta será la última oportunidad de Davies para renovar, no harán más esfuerzos, y en caso de no aceptar la propuesta empezaran a escuchar ofertas de cara al mercado estival.

El canadiense termina contrato en 2025, pero tienen claro que no van a dejar que abandone el club ese año a coste cero. Si no acepta la renovación lo pondrá a la venta para que salga al final de la temporada dejando un buen pellizco en las arcas económicas del club y aprovechando el músculo económico de Florentino Pérez y el Real Madrid.

Florentino Pérez no pierde de vista a Davies

Su fichaje es una de las grandes prioridades de Florentino Pérez para el próximo año y las dudas sobre lo que puedan pasar con su futuro hace que desde el Real Madrid no le quiten ojo. Por ahora todo parece apuntar a que estará a la venta en verano y desde el club blanco están dispuestos a hacer una importante inversión en su fichaje, aunque tendrán que competir con otros clubes como el PSG, Chelsea, Liverpool o Manchester City.

En el Real Madrid se muestran optimistas con la posibilidad de cerrar su fichaje a pesar de que se haya reunido con la directiva alemana para hablar de su renovación. Florentino Pérez todavía no lo da por perdido y hasta que no haya una firma todo puede pasar.