Alerta en el Atlético de Madrid: el PSG prepara una oferta millonaria para fichar a Griezmann el próximo verano

El Atlético de Madrid ha vuelto a recuperar al Antoine Griezmann que tantas alegrías les dio antes de que se marchara al Barça. Está en un momento de forma espectacular y cada vez está más cerca de superar a Luis Aragonés como máximo goleador de la entidad.

Aunque es feliz junto a Simeone, es consciente de que tiene grandes ofertas sobre la mesa que podrían ayudar al club a mejorar la situación económica. Ya el pasado verano el Paris Saint-Germain quiso firmarlo, pero el conjunto madrileño y el jugador se negaron a separar sus caminos.

Antoine Griezmann durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE/ Kiko Huesca.

Griezmann gusta mucho a Luis Enrique y el equipo parisino sabe que podría hacer una dupla de ensueño junto a Kylian Mbappé, con quien ha mostrado una gran complicidad en la Selección Francesa. El Atlético de Madrid recibió una oferta de 40 millones por él en verano, pero la rechazo al considerarla insuficiente.

El PSG sube la puja y ofrecerá 50 millones al Atlético de Madrid por Griezmann

Siguiendo con las informaciones aportadas por Todo Fichajes, Nasser Al-Khelaïfi quiere cumplir los deseos de Luis Enrique y ofrecerá 50 millones al Atlético de Madrid para firmar a su jugador franquicia. Aunque tiene contrato, podría ser una gran oportunidad de saldar cuentas.

Nasser Al-Khelaïfi en la gala del Balón de Oro celebrada en Paris

Si saliera Kylian Mbappé, quien aún no ha renovado, la necesidad de tener a Griezmann sería mayor y podría ofrecer una cantidad más elevada para tratar de convencer a ambas partes. Con la posibilidad de agrandar su leyenda y continuar junto a Simeone, el principito no piensa en otra cosa que no sea el presente.

En diversas ocasiones, el ex de la Real Sociedad ha explicado que su deseo es retirarse en la Major League Soccer, una competición que le gusta, pues es un gran aficionado de la NFL y la NBA. Vivir en Estados Unidos es una opción que gusta a su familia.

Antoine Griezmann durante el calentamiento previo al partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Cádiz. EFE/ Sergio Perez

Sea como fuere, Antoine Griezmann seguirá centrado en el Atlético de Madrid. Al volver del Barça supo volver a ganarse a la afición y ahora quiere demostrarles que de verdad ha nacido para ser una leyenda del conjunto madrileño.