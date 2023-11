Oportunidad el Atlético de Madrid para hacer caja con Marcos Llorente: ya no es un intocable para Simeone 

El Atlético de Madrid no está atravesando una buena situación económica después de las pérdidas que la entidad tuvo la pasada campaña. Los de Simeone no lograron clasificarse a fases finales de Champions League, no recibiendo la prima fundamental que la UEFA aporta a los equipos que logran alcanzar octavos.

Por este motivo, los rojiblancos no pudieron hacer grandes fichajes en verano, dejando al Cholo si en ese pivote defensivo que tanto estaba solicitando. De cara a la próxima temporada realizan más fichajes, teniendo en mente la llegada de un centrocampista y delantero de nivel.

Diego Pablo Simeone durante el partido correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga. EFE/Román Ríos

Para ello será necesario hacer caja y por suerte para el Atlético de Madrid, un grande de Europa se ha interesado en Marcos Llorente. Aunque sigue siendo una pieza fundamental para el argentino, su nivel irregular le ha colocado como un jugador cada vez más prescindible.

El Bayern de Múnich pregunta al Atlético por Llorente

Según han informado desde Todo Fichajes, el Bayern de Múnich es el equipo que se ha interesado en el ex del Real Madrid. Cuando el madrileño comenzó a despuntar con Simeone, llegaron diversas ofertas a la cúpula colchonera, pero todas fueron rechazadas y se renovó al futbolista hasta 2027.

Marcos Llorente disputa un balón en el amistoso ante el Manchester City. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Actualmente, tiene una cláusula de rescisión de 120 millones, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta el bajón que ha tenido en los últimos años. La situación económica del Atlético de Madrid provoca que se abran a negociar, teniendo claro cuáles serán las limitaciones.

La misión de los rojiblancos es conseguir una cantidad superior a los casi 40 “kilos” que pagaron por él en 2019. Los bávaros tiene un gran músculo económico, pero no están por la labor de pagar los 120 millones de cláusula, por lo que se abrirán a negociar en los próximos meses.

Thomas Tuchel, entrenador del Bayern de Múnich, durante su etapa en París

Respecto a Marcos Llorente, está contento en Madrid y cree que Simeone es el entrenador que más ha exprimido al máximo su nivel. Ya en verano rechazó una gran oferta del fútbol árabe. Eso sí, todo dependerá del papel del equipo esta temporada.