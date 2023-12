Será todo un éxito si lo consiguen: el intercambio que quiere hacer el Barça en verano para reforzar la delantera

El Barça sigue trabajando para tratar de confeccionar una plantilla de máximo nivel de cara a la próxima temporada. Joan Laporta y Deco han visto una oportunidad única que sería ideal para reforzar el ataque, una de las zonas que más dudas ha dejado a Xavi Hernández en este inicio de temporada.

Según han informado desde Calciomercato, el conjunto azulgrana tiene una propuesta para el Manchester United. Los Red Devils no están al nivel esperado y el batacazo será total la próxima semana. No dependen de ellos mismo para clasificar a Europa League y tendrán que ganar al Bayern y esperar al resultado del otro partido.

Joan Laporta durante la presentación de la temporada. EFE/Alejandro García

En la Premier League no están haciendo buenas actuaciones y tanto su entrenador como los jugadores han sido los grandes señalados. De hecho, la operación que está buscando realizar el Barça es para firmar a una de sus estrellas, un jugador que gusta desde hace tiempo en el conjunto catalán.

El Barça quiere cambiar a Raphinha por Marcus Rashford

Raphinha no ha sido el atacante que esperaban en el Barça y Xavi no termina de encajarlo dentro del sistema, por lo que su salida podría producirse muy pronto. Aprovechando que los británicos ya se interesaron por el brasileño cuando militaba en el Leds United, buscarán un intercambio por Rashford.

Marcus Rashford durante un partido con el Manchester United

Si algo ha demostrado en Old Trafford en los últimos años es que no se casan con nadie y si el delantero franquicia no está a buen nivel, lo venderán. Fue uno de los señalados tras la derrota ante el Newcastle y ahora mismo podría ser la oportunidad de sacar rédito y crear un equipo desde cero.

Deco, que lidera la operación, propone a los ingleses un intercambio entre Rashford y Raphinha y ago de dinero. La posibilidad existe, pero no será sencilla, ya que el rendimiento del carioca en el Barça no está siendo como se esperaba y en la Premier League quieren al delantero diferencial.

Raphinha celebra un gol con el Barça

De firmarse el movimiento, los culés podrían tener a uno de los mejores delanteros de Europa en su esquema, un digno relevo para Robert Lewandowski, quien está cada vez a un nivel más bajo.