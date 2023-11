La llamada de Laporta que confirma que hay dudas con Xavi Hernández: quiere que deje la Premier para entrenar al Barça

Joan Laporta sigue dudando de la continuidad de Xavi Hernández a pesar de la victoria del Barça ante el Porto (2-1) en Champions el pasado martes. La primera parte de la temporada no está siendo todo lo buena que se esperaba para los azulgranas y desde la directiva ya se mueven ante un posible cambio en el banquillo.

Según ha informado e-notícies, el presidente del Barça ha iniciado conversaciones con Jürgen Klopp para tantear la posibilidad de que se convierta en el próximo entrenador azulgrana de cara a la siguiente temporada si se termina confirmando el adiós de Xavi Hernández.

Joan Laporta es pillado hablando por teléfono en Barcelona

Los últimos tropiezos del equipo han provocado que Laporta empiece a plantearse su despido. Considera que cuentan con una plantilla lo suficientemente buena para ganar partidos pero que el de Tarrasa no toma las mejores decisiones a la hora de establecer el once titular, como ocurrió en el partido ante el Rayo Vallecano, donde ya criticó su elección.

La directiva no confía al 100% en Xavi Hernández y su trabajo está siendo examinado con lupa. No se descarta su marcha al final de la temporada si los resultados no son positivos, pero Laporta ya ha empezado a tantear sustituíos para el banquillo y, aunque en los últimos días se ha hablado del posible ascenso de Rafa Márquez, la opción de Klopp le parece muy atractiva.

Tras la destitución de Koeman ya sonó como una opción para el banquillo, pero tras varias conversaciones con el Barça el alemán decidió continuar en el Liverpool y Laporta optó por Xavi Hernández para dirigir al club. El de Tarrasa no fue la primera opción en ese momento y ahora Klopp vuelve a ser una opción para la directiva azulgrana.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa en las instalaciones de la ciudad deportiva en Sant Joan Despí. EFE/ Andreu Dalmau

¿Es real la confianza de Laporta en Xavi Hernández?

Desde el Barça siguen transmitiendo que confían en Xavi Hernández, pero la realidad sería muy diferente y así lo confirman este tipo de movimientos protagonizados por Laporta. Según la citada fuente, todo podría tratarse de una estrategia para desviar las miradas del verdadero plan del Barça.

Xavi Hernández no tiene asegurada la continuidad en el banquillo y todo dependerá de los resultados que consiga hasta el final de la temporada. Si no logra ganar títulos la directiva no dudará en presentarle la carta de despido.