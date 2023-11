Casemiro podría ser el bombazo del Real Madrid en enero: Florentino Pérez se plantea su vuelta con una condición

Carlos Henrique Casemiro podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado invernal. Desde el Manchester United están pensando en buscarle una salida en enero y todo parecía apuntar a que terminaría en Arabia Saudí, sin embargo, en las últimas horas ha cogido fuerza el rumor que coloca de vuelta en la capital española.

Según ha informado Defensa Central, el Real Madrid podría decidir traerlo de vuelta ante la plaga de lesiones que recorre su plantilla. Desde el club blanco no tenían pensado acudir al mercado invernal pero las últimas bajas han provocado que se empiecen a plantear varios fichajes.

Casemiro celebra un gol durante un partido con el Real Madrid

Uno de ellos podría ser el de Casemiro, que podría convertirse en el bombazo invernal de Florentino Pérez. El Real Madrid podría pedir su cesión durante seis meses para reforzar la plantilla de cara a la fase decisiva de la temporada. Se plantean esta operación siempre y cuando su coste no se dispare.

En caso de que el Real Madrid decida poner una propuesta sobre la mesa del Manchester United resulta raro que Casemiro no lo acepte, ya que se ha mostrado arrepentido de la decisión que tomó cuando salió del club blanco para probar suerte en la Premier League. Su experiencia en Old Trafford no ha sido como esperaba y volver a España sería una opción muy atractiva para el brasileño.

Desde Arabia Saudí también están interesados en su fichaje y estarían preparando una oferta descomunal para hacerse con sus servicios, aunque si llega una oferta del Real Madrid difícilmente podrán convencerlo de llegar a la liga árabe, al menos antes del mercado de verano.

Casemiro sentado en el césped durante un partido con el Real Madrid

¿El último baile de Casemiro, Modric y Kroos en el Real Madrid?

Su regreso supondría volver a ver en acción al emblemático tridente formado por Casemiro, Modric y Kroos. La vuelta del brasileño podría ser el último baile de la ‘Santísima Trinidad’, ya que en caso de que el carioca vuelva a vestir de blanco podría abandonar el club al final de la temporada junto a Modric, quien no descarta la opción de Arabia Saudí para colgar las botas si llega una buena oferta económica.

Ambos podrían poner rumbo a la liga árabe de la mano en el mercado de verano mientas que Kroos sigue planteándose aceptar o no la oferta de renovación del Real Madrid.