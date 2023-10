¿Quiere Cristiano Ronaldo tener más hijos? La madre del jugador desvela todos sus planes de futuro

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han convertido en una de las parejas más seguidas en las redes sociales y su vida siempre es un tema de interés. Tras siete años de relación han conseguido formar una familia numerosa con sus hijas Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Jr, Eva y Mateo, además del bebé fallecido en el parto de abril del año pasado.

La pérdida del bebé Ángel ha dejado un gran vacío en la familia y Georgina Rodríguez siempre lo recuerda con un amuleto muy especial y son muchos los que se preguntan si después de este gran golpe la pareja se plantea tener más hijos.

Ahora la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha respondido a esta incógnita en una entrevista para Nova Gente en la que ha revelado los planes de futuro de la pareja. Según ha explicado, en estos momentos ni la bailarina ni el jugador se plantean seguir aumentando la familia.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo posan durante los premios MTV European Music Awards (EMA). EFE/Raúl Caro Cadenas

“Mi hijo me ha dicho que se planta y no tendrá más hijos”, ha asegurado la madre de Cristiano Ronaldo, quien ha explicado que estos son los planes del jugador en estos momentos, pero que tampoco se descarta que pueda cambiar de opinión en un futuro no muy lejano, ya que “aún es joven y nunca se sabe el día de mañana”.

Unas declaraciones con la que desvela los planes de futuro de la pareja y que no han sentado muy bien a algunos de los seguidores del jugador portugués, ya que creen que es algo que debería decidir comunicar la pareja si así lo considera.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo posan en sus vacaciones

¿Dónde vivirá Cristiano Ronaldo cuando se retire?

Además de si están pensando en aumentar la familia, otra de las dudas que muchos de sus seguidores se plantea es dónde residirán Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo una vez que el luso haya colgado las botas. En estos momentos viven en una impresionante mansión en Arabia Saudí, valorada en 12 millones de euros, pero se espera que este no sea el lugar en el que hagan su vida después del retiro del jugador.

Dolores Aveiro ha asegurado que ambos podrán rumbo a Portugal cuando haya acabado su carrera profesional. Cristiano Ronaldo ya se está construyendo una mansión de lujo para su retiro en un terreno de 3.000 metros cuadrados en Cascais.

Cristiano Ronaldo celebra un gol de penalti en un partido con Portugal. EFE/EPA/JOSE COELHO

Se esperaba que la mansión estuviera terminada en julio de 2023, pero desde distintos medios portugueses, han explicado que, por lo menos, le queda un año más para que finalicen las obras. Contará con una suite principal de 300 metros cuadrados, varias habitaciones, gimnasio, un garaje con capacidad para 20 coches y dos piscinas, una de ellas de cristal.

El lujo será el protagonista de cada uno de sus rincones. Mármol italiano, grifos de oro y un mural de Louis Vuitton son algunos de los caprichos de los que podrán disfrutar en la que será su nueva casa, en la que llevan invertidos 32 millones de euros.