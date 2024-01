¿Te atreves a probarla? La dieta que sigue Robert Lewandowski y es avalada por los mejores nutricionistas

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo y a pesar de que ya tiene una edad, sigue anotando goles. La pasada campaña fue el pichichi de La Liga EA Sports con la elástica del Barça y aunque su número de goles ha disminuido considerablemente, sigue siendo todo un clase mundial.

Uno de los secretos que ayudan a los deportistas de élite a mantenerse es la alimentación. Tanto Cristiano Ronaldo, Messi o Mbappé siguen dietas muy estrictas, evitando ciertas comidas que pueden ser perjudiciales para la salud. En el caso del nueve culé, los platos elegidos no son tan importantes, sino el orden.

Robert Lewandowski se lamenta durante el encuentro de la jornada 6. EFE/Quique García

Desde hace tiempo, Lewandowski lleva una dieta que consiste en invertir el orden, es decir, primero come el postre y luego el principal. Habitualmente, su primer plato es un brownie elaborado por cacao puro, evitando la presencia de azúcares añadidos. En su alimentación, evita todo aquello que lleve lactosa y gluten.

La esposa de Lewandowski fue quien elaboró esta dieta para él

Por sorprendente que parezca esta manera de alimentarse de Lewandowski, diversos estudios científicos avalan esta dieta invertida. Fue elaborada por su esposa, Anna, quien es graduada en Educación Física y especialista en nutrición. Además, es una gran karateca.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barça

Después de ingerir el postre, el polaco da paso a su principal, que siempre suele ser una ensalada, arroz con carne o pescado. Evita las pastas y guisos más elaborados que contengan un alto porcentaje de grasas. Esto no quiere decir que no tenga sus caprichos y de vez en cuando, sobre todo cuando come fuera, deje la dieta a un lado.

Un pescado que gusta mucho entre los futbolistas de élite es el salmón, debido a su alto porcentaje de proteínas. La carne, las ideales, son las magras y en menor medida el cerdo, que contiene más grasas. El arroz es un cereal muy habitual en su día a día y lo acompaña con casi todas sus comidas.

Robert Lewandowski celebra un gol con la elástica del Bayern de Múnich

No es ningún secreto que Robert Lewandowski es un apasionado de la cocina. En Varsovia, tiene un restaurante especializado en carnes y hamburguesas que es todo un museo para los amantes del crack polaco que ha hecho historia en el fútbol mundial.