Se deshace en elogios a Messi y lanza una loca oferta al Inter de Miami: «Pagaría hasta 2 millones al mes»

Leo Messi se ha convertido en un auténtico líder de masas desde su llegada a Estados Unidos. Su fichaje por el Inter de Miami ha supuesto cifras estratosféricas a nivel económico tanto para el club como para el argentino y son muchos los que sueñan con algún día poder dirigir al jugador antes de que cuelgue las botas.

Uno de ellos es Néstor Raúl Gorosito, conocido como ‘Pipo’, quien en unas declaraciones para Equipo F de ESPN ha dejado claros sus deseos de entrenar a Messi lanzando una loca ‘oferta’ al Inter de Miami, asegurando que estaría dispuesto a pagar hasta dos millones de euros al mes para hacerlo realidad.

Leo Messi celebra un gol con el Inter de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En estos momentos es Tata Martino quien se encuentra a los mandos del banquillo en el club de David Beckham, pero en caso de que decida salir del equipo el extécnico de River podría convertirse en una opción. Además, su amor hacia Messi, que ya han dejado claro en varias ocasiones, podría provocar que el argentino también viese con buenos ojos su llegada al Inter de Miami.

‘Pipo’ defendió a Messi cuando Argentina perdió la Copa del Mundo de Brasil en 2014 y dos Copa América entre ese año y 2016, asegurado que “soy el que más te quiere en Argentina”. Ahora sueña con poder entrenar al ex del Barça en algún momento y ha apuntado que estaría incluso dispuesto a pagar para cumplir su deseo.

“Messi es todo lo que está bien. Siempre digo lo mismo. Es la perfección como deportista, como jugador de fútbol”, ha señalado durante su paso por Equipo F.

Lionel Messi celebra un gol. EFE/ Luciano González

El deseo de Messi que ha rechazado al Inter de Miami

No todos parecen estar decididos a caer ante la figura de Messi. El argentino ha pedido varios fichajes a la directiva del Inter de Miami pero hay uno de ellos que ya ha rechazado la posibilidad de aterrizar en Estados Unidos, al menos a corto plazo.

El ex de Barça quería reencontrarse con Ivan Rakitić en Miami y pidió su fichaje a la directiva, consciente de las dudas que había acerca de su renovación. El problema es que, según ha informado el diario AS, sus planes no pasan por salir del Sevilla. Quiere seguir jugando más años en el equipo y cambiar España por Estados Unidos no parece ser una opción para él en estos momentos.