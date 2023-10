Florentino Pérez toma una decisión tras el insulto a Vinicius a poco más de 48 horas del primer Clásico

El encuentro de Champions en Braga ha traído cola en el Real Madrid y Florentino Pérez tiene un buen cabreo. Además de la preocupación las molestias con las que Bellingham se retiró del terreno de juego, lo sucedido con Vinicius también ha tocado al presidente, quien ha tomado una decisión sobre su presencia en el primer Clásico de la temporada.

“No es racismo, se merece una colleja por payaso. Qué representan tantas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo” escribió Mikel Camps, portavoz adjunto del Barça, en sus redes sociales contra una de las jugadas del brasileño, una publicación que posteriormente terminó borrando.

Vinicius durante un partido con el Real Madrid

Muchos han sido los que han salido a defender al jugador y desde la afición ya se han comenzado a preguntar si Florentino Pérez estará presente en el encuentro próximo sábado. Según ha informado el diario AS, Florentino Pérez habría tomado la decisión de no estar en el palco junto a Joan Laporta después de lo sucedido.

Florentino Pérez no estará presente en el estadio Olímpico Lluís Companys y tampoco acudirá a la comida de directivas previa al partido. Desde el club consideran que es tuit ha sido la gota que ha colmado el vaso y en señal de protesta. No van a seguir dejando que este tipo de actos queden impunes y Eduardo Fernández de Blas, ahora vicepresidente primero tras el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias, será quien represente al club blanco desde el palco.

Florentino Pérez se lleva las manos a la cabeza

Florentino Pérez no irá a pesar de las disculpas

Rafa Yuste se pronunció a través de X pidiendo disculpas y castigando este tipo de actos después del partido del Barça ante el Shakhtar (2-1). «Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir«, escribía el vicepresidente del club azulgrana, sin embargo, eso no ha sido suficiente para que Florentino Pérez decida acudir al partido del próximo sábado. La decisión ya está tomada y ha sido aplaudida por muchos aficionados madridistas, que esperan que no estuviese presente tras lo sucedido.

Además, según ha informado Defensa Central, Florentino Pérez llamará a Laporta para exigir unas disculpas ante ese hecho que provocó la pitada de la afición lusa hacia Vinicius. No considera suficiente el tuit de Yuste y quiere que sea el propio presidente azulgrana quien se pronuncie al respecto y en nombre de todo el club.