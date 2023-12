Los dos jugadores del Real Madrid que podrían romper el fichaje más deseado de Florentino Pérez

El Real Madrid sigue muy pendiente al futuro de Kylian Mbappé, quien se ha convertido en el objetivo principal del club. Florentino Pérez ya sueña con su llegada, pero sabe que llegar a un acuerdo no será un camino de rosas, no solo por el interés del PSG en renovarlo, si no por las exigencias del jugador.

Ahora se ha podido conocer que existen dos jugadores de la plantilla madridista que podrían ser claves para que termine rechazando al Real Madrid y el motivo sería por la relación que tienen con Neymar. Así lo ha asegurado el periodista Daniel Riolo en un programa de RMC Sport, quien ha apuntado a Vinicius y Rodrygo como culpables.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Según el comunicador Mbappé podría rechazar jugar en el Real Madrid por la buena relación que estos dos jugadores mantienen con Neymar, con quien comparten plantilla en la ‘canarinha’. La relación entre el francés y ex del PSG no ha sido nada buena, y el hecho de que los dos madridistas se lleven bien con él podría interferir en los planes de Florentino Pérez.

“La idea de que terminaría en un equipo con dos brasileños que eran muy, muy cercanos a Neymar cuando conoces la relación que tenían Neymar y Mbappé, tengo dudas de que funcione perfectamente bien”, ha asegurado el periodista galo haciendo referencia a la mala relación personal que han tenido ambos jugadores cuando compartían vestuario en el Parque de los Príncipes.

Florentino Pérez, presidente de ACS. EFE

En el PSG creen que no irá al Real Madrid

Las informaciones del periodista galo han ido más allá de que simplemente no llegará al Real Madrid por su mala relación con Neymar. También ha apuntado que en las oficinas del conjunto parisino creen que finalmente lo terminaran convenciendo para que renueve su contrato, a pesar de que no hayan hecho público este pensamiento.

“El PSG cree que va a renovar, nunca lo ha dicho, así que tal vez se quede en su línea, que es por qué no al Real Madrid”, ha asegurado, alimentando los rumores que siguen manteniendo despierto el culebrón de su futuro de cara al próximo mercado de verano.