No cuenta para Luis Enrique y Florentino Pérez lo quiere en el Real Madrid: podría llegar gratis en el mercado de verano

Florentino Pérez sigue peinando el mercado en búsqueda de nuevas opciones y uno de los fichajes que quieren cerrar de cara a la próxima ventana de traspasos de verano es un refuerzo para la defensa. Carlo Ancelotti ha tenido problemas con esta zona y están decididos a cerrar una nueva incorporación para la siguiente temporada.

Según ha informado El Gol Digital, una de las alternativas que baraja el Real Madrid es Presnel Kimpembe, quien termina su contrato con el París Saint-Germain al final de la temporada, pudiendo aterrizar en el Santiago Bernabéu como agente libre el próximo verano.

Florentino Pérez durante un evento

Actualmente Ancelotti cuenta con Rüdiger y Alaba, pero tanto él como Florentino Pérez consideran necesario cerrar la llegada de un nuevo fichaje para la zaga. La opción de Kimpembe parece muy atractiva para la directiva, que podría hacerse con dos jugadores del PSG en un mismo mercado de fichajes.

Kylian Mbappé sigue siendo la prioridad del Real Madrid para 2024 y podría aterrizar en el Santiago Bernabéu de la mano de su compañero. Kimpembe no entra en los planes de Luis Enrique, de hecho esta temporada todavía no ha jugado con el conjunto parisino, por lo que todo parece apuntar a que no renovará.

Florentino Pérez está siguiendo muy de cerca su situación y no descarta lanzar una ofensiva en los próximos meses para hacerse con su fichaje, aprovechando que llegaría como agente libre y a coste cero.

Florentino Pérez, presidente de ACS. EFE

La competencia de Florentino Pérez por Kimpembe

El problema es que el Real Madrid no es el único equipo interesado en hacerse con los servicios del congoleño-francés. Desde Arabia Saudí también han pensado en su fichaje y estarían dispuestos a poner mucho dinero sobre la mesa para llevárselo en el mercado invernal, por lo que si la operación se termina cerrando su llegada al Santiago Bernabéu sería imposible. Además, es uno de los objetivos que el Barça se ha marcado en su agenda aprovechando que llegaría a coste cero, encajando en los planes económicos del club.