Cristiano Ronaldo y Benzema no corrieron la misma suerte: el ladrón que ha frenado varios asaltos en casa de Messi

Leo Messi posee muchas viviendas alrededor del mundo, sin embargo, nunca ha sufrido un robo millonario aunque sí ha habido varios intentos, otros como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Sergio Ramos no han corrido la misma suerte.

El sevillano ha sido uno de los últimos en sufrir un asalto mientras se encontraba fuera de la vivienda por un compromiso deportivo con el Sevilla y en las últimas semanas han salido a la luz declaraciones de ladrones que han robado en casa de famosos.

Carlos Quílez, periodista de El Español, ha hablado con un asaltante que se hace llamar Alberto y que ha robado en casa de algunas estrellas como Cristiano Ronaldo o Johan Cruyff entre otros. El que se ha librado de ser una víctima de este ladrón ha sido Messi.

Messi juega su último partido con el PSG. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Durante la entrevista el ‘caco’ aseguró que decidió no llevar a cabo un plan para robar en casa del astro argentino por cuestión de respeto. En sus declaraciones contaba como hace aproximadamente un año, cuando el ex del Barça ya jugaba en el París Saint-Germain, había planificando un golpe a la vivienda de los padres del jugador.

El ‘ladrón de los famosos’ ha asegurado que se movió hasta el lugar y visitó la zona, pero finalmente decidió no llevar a cabo el golpe por “respeto” a Messi. “Le conozco muy bien a él y conozco muy bien la zona, y no quería, y por respeto a Messi no lo he hecho, porque lo quiero y punto”, ha explicado.

Leo Messi en su último partido con el PSG. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Frenó un robo a la casa de los padres de Messi

Durante la entrevista ha asegurado que ha parado en varias ocasiones a los ladrones que querían robar en la casa de Messi. Alberto controla a más de 100 personas que “dependen de él o le piden permiso e información”, pero en el caso del robo a los padres del argentino pudo detener el golpe, algo de lo que ha declarado que se siente muy orgulloso.

«He parado unas cuantas veces a la gente que quería asaltar la casa de Messi, la gente que me preguntaba, pero no puedo parar a todos. Esta vez sí que pude hacerlo y estoy muy orgulloso de ello«, ha explicado.