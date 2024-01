Guerra interna en el Barça con el futuro de Raphinha después de su actuación en la Supercopa 

El Barça logró ayer ganar a Osasuna en Arabia Saudí para estar presente en la final de la Supercopa de España, un título que tratarán de revalidar. Se volverá a repetir la final de la pasada campaña en un partido que será clave para el futuro del club. Después de una temporada irregular, sería una alegría tremenda.

No obstante, el partido de ayer volvió a generar dudas a Joan Laporta con Raphinha, futbolista que llegó en el mercado estival de 2022 y no ha terminado de convencer. Sus registros goleadores esta temporada no son malos, pero junto a Lewandowski está protagonizando la falta de gol en el equipo.

Raphinha celebra un gol en la Premier League con el Leeds

Costó unos 50 millones después de convertirse en uno de los mejores atacantes de la Premier League, pero en España no ha logrado llegar a su mejor versión. Por eso, el presidente del Barça ha llamado a Jorge Mendes, agente del futbolista, para tratar de buscar un equipo interesado en hacerse con el futbolista.

Deco no está de acuerdo con Laporta y estalla la guerra en el Barça

Deco, exfutbolista del Barça, es el actual Director Deportivo. Para él, Raphinha es un jugador muy válido en el equipo y no está de acuerdo con Joan Laporta, generando una guerra interna. Xavi Hernández lo está utilizando y cree que puede sacar más rendimiento por él, pero su paciencia es limitada.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. EFE

En cuanto a la opinión del futbolista, él quiere seguir en el Barça, ya que está cumpliendo un sueño. Cuando el conjunto azulgrana se interesó por él, pidió a Mendes que hicieran todo lo posible por cerra el acuerdo, a pesar de que otros clubes como el Chelsea le ofrecían mejores condiciones.

Entre Laporta y Deco hay discrepancias, pero el paso de contactar con el representante luso ya lo ha dado. Ya la pasada campaña buscaron la opción de venderlo, pero las ofertas que llegaron no convencieron al Barça y el futbolista pidió una nueva oportunidad.

Joan Laporta se lamenta en rueda de prensa

Ahora solo le queda demostrar que es un jugador totalmente válido para este equipo. Goles y buenas actuaciones serán suficientes para que Laporta apriete el freno y no busque negociar para venderlo. Ya hay equipos de la Premier League que estarían encantados de tenerlo.