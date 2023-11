Fin a los rumores del fichaje de Haaland por el Real Madrid: desvelan en que equipo jugará la próxima temporada

Durante las últimas semanas se ha especulado mucho con la posibilidad de ver a Erling Haaland en el Real Madrid. Su fichaje supondría un gran coste para la directiva, pero sigue sonando como una opción en caso de que no consigan cerrar el fichaje de Kylian Mbappé.

En el Real Madrid consideran que la llegada de ambos jugadores al mismo tiempo es algo imposible y se han decantado por Mbappé, pero diversos medios aseguran con todavía sigue siendo una alternativa en si vuelven a vivir otro plantón por parte del francés.

El problema es que todo parece apuntar a que el noruego no está por la labor de salir del Manchester City a pesar de que su relación con Pep Guardiola no atraviese su mejor momento. Así lo ha explicado Fabrizio Romano, quien ha asegurado que “a Haaland no se le ocurre otra cosa que el Manchester City”.

Erling Haaland durante el calentamiento previo al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. EFE/Rodrigo Jiménez

El periodista ha hablado sobre la situación del noruego y ha asegurado que en estos momentos no hay nada con el Real Madrid a pesar de las últimas declaraciones de su agente, Rafaela Pimenta, en las que parece dejar abierta una puerta a su posible llegada al club blanco.

“Personalmente, creo que ella simplemente está dando respuestas normales a preguntas normales”, ha señalado el comunicador confirmando así que a pesar de todos los rumores Haaland no saldrá del Manchester City en los próximos mercados de fichajes. Todo ello mientras la directiva ‘citizen’ siguen pensando en su renovación.

Erling Haaland recibe el premio Muller en la gala de France Football. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Haaland está totalmente centrado en el Manchester City

En estos momentos todo parece apuntar a que ni Haaland es una opción para el Real Madrid ni el club blanco lo es para el noruego. El jugador del Manchester City está centrado en su equipo y no valora dejar Etihad Stadium, al menos a corto plazo, y desde la capital española tienen claro que pondrán todos sus esfuerzos en cerrar el fichaje de Mbappé.