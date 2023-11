¿Jugará Isco en el Barça en 2024? El ex del Real Madrid se sincera con su círculo más cercano y deja abierta la puerta

Isco Alarcón ha vuelto a recuperar su mejor nivel tras su fichaje por el Betis. Tras su salida del Real Madrid y su paso por el Sevilla el centrocampista atravesó unos momentos muy complicados en su vida, llegando incluso a confesar que estaba recibiendo ayuda psicológica.

Ahora ha vuelto a su mejor versión y el Betis ya busca renovar su contrato, sin embargo, el Barça también está muy pendiente a su situación. Tenían su fichaje como una opción para verano, pero la lesión de Gavi ha provocado que piensen en su incorporación en el mercado invernal para cubrir esta baja.

Este posible fichaje ha provocado que la afición madridista esté muy pendiente de lo que pueda pasar con su futuro, a pesar de que su vuelta no es una opción para el Real Madrid. Isco es conocedor de todas las informaciones que hay sobre su futuro y todo parece apuntar a que estaría dispuesto a jugar en el Barça el próximo año.

Isco Alarcón entrena con sus nuevos compañeros de equipo en la Ciudad Deportiva del Betis. EFE/ Raúl Caro

Según ha informado Defensa Central, el jugador ha hablado con su entrono más cercano sobre la posibilidad de jugar en el Barça asegurando que es “un profesional” aunque el Real Madrid siempre estará en su corazón, unas palabras que parecen dejar abierta la puerta a su posible fichaje por el club azulgrana.

A pesar de su pasado en el Real Madrid parece estar dispuesto a jugar en el Barça, ya que eso le permitiría volver a jugar al máximo nivel además de disputar la Champions League en 2024 en caso de que su fichaje se termine cerrando en el mercado de invierno, algo que por ahora no se puede descartar que ocurra por la urgencia de Laporta por encontrar a un sustituto para Gavi.

Isco Alarcón durante un entrenamiento con el Real Madrid

Isco deja claro que todavía no hay ninguna oferta

Al mismo tiempo ha asegurado que todavía “no hay nada, no me ha llegado nada”, pero desde el Barça están muy pendientes a su situación. No es la primera vez que Isco cuenta como una opción para el conjunto blaugrana, pero en 2024 podría ser la ocasión definitiva en la que termine aterrizando en el Camp Nou.

Isco no descarta la posibilidad de jugar en el Barça el próximo año, pero todo dependerá de los planes de la directiva azulgrana y de la oferta que le pongan sobre la mesa.