Mbappé tiene un enfado monumental y estalla contra sus compañeros: ya compara al PSG con el Real Madrid

Kylian Mbappé cada vez se siente más incómodo en el Parque de los Príncipes. El París Saint-Germain no ha firmado un buen comienzo de temporada, en estos momentos se encuentran quintos en la clasificación de la Ligue 1, y los malos resultados del equipo ya están empezando a cansar al francés, quien ha explotado contra sus compañeros.

El delantero no pudo aguantar más su rabia tras el encuentro de Champions League ante el Newcastle (4-1) que se disputó ayer en St James’ Park. La derrota provocó que Mbappé se fue muy enfadado al túnel de vestuarios, donde explotó contra sus compañeros de equipo, llegando a comparar al PSG con el Real Madrid.

Kylian Mbappé durante el partido de Champions ante el Newcastle United. EFE/EPA/PETER POWELL

“No hay que jugar bien, sino ser muy efectivo. El Madrid, el Manchester City o el Bayern de Munich son así”, dijo Mbappé a sus compañeros, según ha apuntado Defensa Central, criticando la mala actuación que tuvo en el equipo en el encuentro de Champions y que ahora deja al PSG en una situación comprometida, pudiendo quedar nuevamente eliminado de la competición.

El nuevo PSG de Luis Enrique no termina de convencer. Ha firmado un comienzo de temporada muy irregular y eso está provocando que Mbappé no se sienta cómodo en la plantilla. Quiere formar parte de un proyecto ganador y ve que el conjunto parisino no avanza a pesar de todos los cambios.

Estos malos resultados podrían ser claves para que no acepte la oferta de renovación de Al-Khelaïfi, pudiendo estar un paso más cerca de fichar por el Real Madrid el próximo verano, cuando salga como agente libre.

Kylian Mbappé calentando con el PSG en el Parque de los Príncipes

La prensa francesa estalla contra Mbappé

El irregular comienzo de temporada del PSG y el hecho de que Mbappé no esté mostrando el rendimiento esperado ha provocado que la prensa ya empiece a criticar sus actuaciones. Consideran que a pesar de la marcha de Messi y Neymar no está consiguiendo destacar y lo acusan de tener un mal rendimiento, no estar en forma y tampoco estar a la altura de un proyecto que se ha intentado hacer siguiendo sus gustos y peticiones.

Ahora también han surgido críticas que lo acusan de protagonizar fiestas y salidas nocturnas, además de tener una gran falta de actitud. “Si bien Mbappé se está convirtiendo en un gran líder, es el líder de las mayores veladas de libertinaje en París en este momento. ¡Cuidado con la reputación que se está haciendo en París entre toda la gente que habla!”, apuntaba Daniel Riolo de RMC Sport.

L’Equipe por su parte daba un 2 en sus valoraciones a Mbappé tras el partido ante el Newcastle tachando de “insuficiente” su rendimiento y actuación en el encuentro. Esta situación podría terminar por acabar con la paciencia del francés, quien sigue teniendo al Real Madrid como principal destino si abandona el Parque de los Príncipes.