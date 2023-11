Neymar celebra el fiestón del año en Brasil y es pillado con una nueva mujer: actriz y modelo con más de 117.000 seguidores 

Neymar JR se encuentra en Brasil recuperándose de la grave lesión que sufrió hace ya un mes con la Selección. Este año no está siendo fácil para el futbolista, pues además de las lesiones y de la marcha del Paris Saint-Germain, ha roto con Bruna Biancardi, la madre de su hija, Mavie.

No obstante, el carioca no tiene tiempo para lamentaciones y este fin de semana celebró una fiesta por todo lo alto en su casa de Mangaritiba, tal y como ha contado la periodista Fábia Oliveira. En este mes, no es el único evento que celebra. Cuando nació su hija, hizo otra donde obligó a las invitadas a confiscar sus teléfonos móviles.

Neymar JR celebra un gol con el PSG

Anteriormente, organizó otra con sus compañeros de Selección. En esta sí dejó a las invitadas utilizar sus móviles, filtrando noticias a la prensa que generó muchas críticas, pues en ese momento se encontraban concentrados con la Selección de Brasil y los resultados no están siendo los esperados.

Nathalia Morais, la nueva mujer con la que relacionan a Neymar

En la fiesta que realizó el domingo, una de las invitadas fue Nathalia Morais, modelo y actriz muy conocida en Brasil. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 117.000 seguidores. Actualmente, hace de Brenda en la serie Veronika y hace ya tiempo que se siguen mutuamente.

La periodista ya mencionada ha explicado que el jugador del Al-Hilal lleva tiempo detrás de ella, pero la influencer no le hizo especial caso. Ahora que han estado juntos en la fiesta, esto ha cambiado completamente y parece que ambos podrían ser algo más que buenos amigos.

No obstante, Neymar no ha tardado en desmentir los rumores comentando en una publicación de Instagram donde los relacionan: “Dejen de inventar historias”. A día de hoy, la actriz todavía no se ha pronunciado sobre el supuesto romance con el futbolista ex del Paris Saint-Germain.

Neymar calienta con el PSG

Sea como fuere, parece que el brasileño no está cumpliendo las pautas establecidas por su club, como ya sucedió con el conjunto parisino. En Arabia Saudí ya piensan en darle la carta de libertad para poder firmar a otra estrella en el mercado invernal.