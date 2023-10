Acaba de llegar y no entra en los planes de Ancelotti: ya han solicitado al Real Madrid su cesión para invierno 

Carlo Ancelotti tiene por delante una temporada clave en el Real Madrid. Este verano se han hecho varios fichajes pensando en el futuro y Florentino Pérez quiere conseguir ganar títulos, remediando la pasada temporada, donde solo pudieron levantar una Copa del Rey que supo a poco.

Aunque cumplió con las peticiones del técnico italiano, este no contaba con la vuelta de Brahim Díaz, futbolista que estaba firmando grandes campañas en el AC Milan y el club blanco tenía una opción de compra para recuperarlo. Lo que no esperaban ni Florentino, ni el jugador es que iba a contar con tan pocos minutos.

Brahim Díaz en su presentación con el Real Madrid. EFE/ Javier Lizón

Para competir por todo, es necesario un fondo de armario de máximo nivel y por eso se tomó la decisión de recuperar al malagueño. No obstante, Ancelotti no parece quererle en el equipo, pues cuando ha contado con minutos no ha firmado malas actuaciones, pidiendo a gritos más oportunidades en el esquema de rotaciones.

El Sevilla pide al Real Madrid su cesión para hacer un favor a Ancelotti

Florentino quiere que Brahim Díaz, una de sus apuestas personales, tenga más minutos y viendo que el italiano no termina de estar convencido, una cesión en el mercado invernal sería la mejor opción. A día de hoy se desconoce si Carlo Ancelotti va a seguir la temporada que viene.

Brahim Díaz celebra un gol en Champions League con el AC Milan

El plan del club blanco es que Brahim Díaz salga cedido para tener minutos y el Sevilla sería una gran opción. Los hispalenses acaban de incorporar a Diego Alonso, quien ya ha comenzado a solicitar fichajes para tratar de reconducir el rumbo de la entidad.

Una de esas peticiones es Brahim, quien podría aportar desequilibrio y goles a un equipo que ha echado en falta un jugador de estas características. Florentino sabe que allí será titular indiscutible y volvería en verano con experiencia en La Liga EA Sports y sin perder su progresión.

Florentino Pérez en la gala del Balón de Oro celebrada en París

Ya de cara a la próxima campaña, si Ancelotti siguiera en el equipo, tendría que tomar la decisión de si quiere o no al ex del AC Milan en la plantilla. Brahim quiere triunfar en el Real Madrid, pero quiere hacerlo contando con minutos y mayor presencia en los planes del entrenador.