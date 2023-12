El nuevo fichaje de 70 millones que el Real Madrid planea en Alemania: quieren a un excompañero de Bellingham

Desde las oficinas del Real Madrid siguen peinando el mercado en busca de nuevos fichajes que puedan llegar en el próximo mercado de verano. Uno de los objetivos del club blanco para la siguiente temporada pasa por reforzar el ataque, esperan poder fichar a Kylian Mbappé pero no descartan otro fichaje para esta misma posición.

Se habló de la continuidad de Joselu, pero Florentino Pérez parece estar decidido a dejarlo salir al final de la temporada y apostar por otro jugador. Son varias las opciones que manejan pero en las últimas horas ha surgido una opción en Alemania que cada vez estaría ganando más peso en la lista de posibles fichajes del Real Madrid.

Según ha informado Teamtalk, el Real Madrid está muy interesado en hacerse con el fichaje de Donyell Malen, delantero del Borussia Dortmund, con quien Jude Belllingham compartió equipo antes de aterrizar en la capital española.

Florentino Pérez en el Estadio Alfredo Di Stefano. EFE/ Sergio Pérez

El Borussia Dortmund es conocido por contar con una plantilla de jóvenes talentos. El Real Madrid ya fichó a Bellingham este verano y están encantados con la operación, ahora buscan repetir lo mismo con el neerlandés, que se ha convertido en el nuevo crack del conjunto alemán.

Llegó al club en 2021 pero no ha sido hasta esta temporada cuando se ha convertido en un titular indiscutible. A día de hoy tiene un gran peso en el Borussia Dortmund, hasta tal punto de que se estarían planteando su renovación a pesar de que todavía tiene contrato hasta 2026.

Se espera que las negociaciones no sean nada sencillas, pero el Real Madrid no descarta lanzar sus redes sobre él en el mercado de verano si su rendimiento en los próximos meses sigue siendo positivo. Desde Alemania tienen claro que no lo dejarán salir por menos de 70 millones de euros, una cantidad que Florentino Pérez debe valorar si merece la pena pagar.

Florentino Pérez, presidente de ACS. EFE

El Real Madrid no está solo en la carrera por Malen

Su buen rendimiento ha provocado que se cuele en la agenda de grandes clubes. Además de que el Borussia quiere renovar su contrato y de que el Real Madrid está muy pendiente a su situación, el Arsenal es otro de los clubes que también está intereado en hacerse con sus servicios.

El neerlandés fue canterano del club y Arteta, quien también está detrás de Kylian Mbappé, quiere recuperarlo, estando dispuestos los ‘gunners‘ a hacer una importante inversión en su fichaje para evitar que aterrice en la capital española.