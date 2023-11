El entorno de Sergio Ramos y Pilar Rubio confirma los rumores: al descubierto el motivo por el que podrían romper

Sergio Ramos se ha convertido en el principal protagonista de las noticias de actualidad por los rumores de ruptura con Pilar Rubio. La ausencia de la presentadora en la gala de los Latin Grammys y el hecho de que el jugador se fuese por separado a una fiesta acompañado de varias chicas ha provocado que se hable de una fuerte crisis en la pareja.

A la colaboradora de El Hormiguero se la ha podido ver haciendo su vida en Madrid, mientras que Sergio Ramos continua en Sevilla y cada vez son más los detalles que apuntan a que ambos estarían muy cerca de dejar su relación e incluso a que hay una tercera persona. El entorno cercano a la pareja a hablado con El Confidencial y ha confirmado que no se encuentran en su mejor momento.

Sergio Ramos junto a su esposa y sus hijos. EFE/ Raúl Caro

Según estas informaciones uno de los motivos sería que Pilar Rubio se siente desplazada tras la vuelta de Sergio Ramos a Sevilla. La modelo no encuentra su sitio, se siente sola al no tener amigos en la ciudad y no estar con su familia. Ambos siempre se han mostrado unidos y la presentadora le ha acompañado en todas sus experiencias.

Se mudaron a París tras la salida de Sergio Ramos del Real Madrid y aunque ese cambio de ciudad dificultase sus compromisos laborales Pilar Rubio no dudó en seguirle en su nueva aventura. Ahora el jugador ha vuelto a Sevilla pero parece que la ‘influencer’ no se está adaptando bien a su nueva vida. Desde el entorno cercano a la pareja aseguran que “ha cedidos y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio”.

Sergio Ramos durante un partido con el Sevilla en la Liga de Campeones. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

No creen que Sergio Ramos y Pilar Rubio puedan arreglarlo

Al parecer esta crisis tendría como antecedente otra que vivir la pareja hace cuatro años. Pilar Rubio no se sentía feliz junto a Sergio Ramos y pensó incluso en dejar la relación pero finalmente consiguieron superar el bache. El problema es que desde entonces la relación no ha terminado de estar al 100% bien entre ambos.

Desde el entorno de la pareja aseguran que esta crisis que se ha mantenido en el tiempo se ha hecho mayor después de que la familia se mudase a Sevilla. Consideran que es muy complicado que las cosas entre ellos se puedan arreglar y “no pinta bien”. Por lo que no sería de extrañar que antes de que se acabe el año ambos puedan haber puesto fin a su relación de forma oficial.