¿Volverá Shakira a ser madre en 2024? Sale a la luz el acuerdo secreto que tiene con Piqué para tener una hija 

Shakira ya ha cerrado definitivamente su vida en Barcelona después de declarar ante el juez sobre su delito fiscal. Ahora ya está totalmente establecida en Miami y 2024 será una nueva vida después de un año y medio lleno de polémicas que comenzaron con la ruptura de la relación con Gerard Piqué.

La colombiana siempre ha dicho que su mayor deseo es darle una hermanita a Milan y Sasha, un objetivo que quiso lograr junto a su expareja. Confirmada la separación, tuvo que retrasarlo y aunque ahora sigue sin pareja para dar este importante paso, si existe un plan que puede comenzar este próximo año.

La cantante Shakira a su llegada a la Audiencia de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Según han informado desde Chisme No Like, Shakira se quedó embarazada hace unos años de una niña, pero el embarazo no salió como esperaba y tuvo un aborto espontáneo. Esto hizo que congelara unos embriones para que, en un futuro, volviera a intentarlo.

Piqué autoriza a Shakira utilizar los embriones que congelaron juntos

Siguiendo con las informaciones del medio anteriormente mencionado, aunque muchos puedan pensar qué Piqué se negaría rotundamente a que su expareja utilice esos embriones, el presidente de la Kings League ya la ha dado luz verde para que comience el proceso de gestación.

Gerard Piqué durante la entrevista concedida a EFE. EFE/Enric Fontcuberta

En 2019, cuando congelaron para poder tener la posibilidad de tener un bebe in vitro, el exfutbolista del Barça firmó una acuerdo en el que establecía que no iba a tocar esta materia, pasara lo que pasara. De hecho, Chisme No Like va más lejos y confirma que le hizo una última petición para darle vía libre.

En los tribunales, Shakira confirmó que sí había defraudado dinero, admitiendo el delito. Piqué le pidió que lo hiciera así, con miedo a que pudieran comenzar a investigarle. Con este acuerdo entre ambos, le dio permiso para que utilizara los embriones.

Gerard Piqué y Shakira viendo un partido de Baloncesto

Ahora se desconoce cuál será el momento en el que de este importante paso en su vida. Ya está establecida en Miami y después de cerrar un relevante ciclo de su vida, podría comenzar otra etapa con el reto de dar una hermanita a sus dos hijos.