El Barça tiene una oportunidad única para fichar a un viejo deseo: gratis y Xavi Hernández ya ha dado el visto bueno 

El Barça quiere continuar en línea ascendente y saben que para aspirar por todo, es necesaria una plantilla muy completa que pueda rendir al máximo en todas las competiciones. A pesar de que Xavi consiguiera a todos sus deseos, las numerosas lesiones están dejando en jaque al equipo en un importante tramo de la temporada.

Es por esto por lo que ya estudian refuerzos de cara a la próxima temporada, incluso en el mercado invernal. Uno de los futbolistas que podrían fichar es Anthony Martial, delantero francés de 27 años que juega en el Manchester United. Erik Ten Hag no cuenta con él y no va a renovar su contrato, que expira en 2024.

Anthony Martial con la elástica del Manchester United

La pasada campaña estuvo cedido en España, concretamente en el Sevilla. No obstante, el conjunto hispalense tomo la decisión de no comprarlo, devolviéndolo a Old Trafford. Ahora el Barça podría aprovechar que termina contrato para firmarlo totalmente libre, adaptando así la operación al Fair Play Financiero.

El Barça espera reforzar el ataque a esperas de Lewandowski

Ahora mismo la referencia en el ataque del Barça es Robert Lewandowski, pero el polaco ya tiene una edad y cada vez será menos lo que pueda aportar en un equipo que tiene máximas exigencias. Además, se encuentra lesionado, dejando a Ferran Torres la difícil tarea de liderar al equipo.

Ferran Torres celebra el gol anotado ante el Porto. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Por ello ya piensan en fichar a un delantero de máximo nivel y tienen en Martial una oportunidad de oro. El galo es un jugador que lleva tiempo en la agenda culé, pero siempre tuvo un precio muy elevado que impidió que pudieran afrontar la operación. Su contrato finaliza en 2024 y no va a renovar.

Ahora mismo atraviesa un complicado momento, pero con 27 años todavía puede recuperar su máximo rendimiento, que es lo que pretenden conseguir en el Barça. Son conscientes de que es una operación arriesgada, pero no supondrá ninguna inversión, pues llegará gratis.

Joan Laporta presenta Barça Vision. EFE/Alejandro García

Ahora bien, los azulgranas no serán los únicos interesados en firmar a Martial en estas condiciones. Desde Arabia Saudí quieren tener a los mejores y ofreciendo grandes cantidades de dinero podrían arrebatarle la opción al club azulgrana.