Complicado, pero no imposible: el guiño de un deseo de Xavi Hernández al Barça que hace que no pierda la esperanza

Xavi Hernández cumplirá en diciembre dos años entrenando al Barça y desde que llegó, ha logrado devolver la ilusión a los culés, quienes estaban más tocados que nunca cuando el catalán aceptó el mayor reto de su carrera. Ahora tienen una plantilla con estrellas que puede aspirar a todo.

No obstante, Xavi no tiene techo y quiere tener a los mejores en la entidad azulgrana. Uno de los jugadores que sueña con poder entrenar es Joshua Kimmich, pieza fundamental del Bayern de Múnich que se adaptaría a la perfección a los planes y juego del Barça.

Joshua Kimmich corre para alcanzar un balón en juego

Ya el pasado verano intentaron ficharlo, pero las exigencias económicas impidieron su llegada. El alemán ha rechazado una oferta de renovación que ampliaba su actual contrato hasta 2027 y el próximo verano será el último en el que los bávaros podrán sacar rédito si finalmente no renueva.

Xavi podrá contar con Kimmich si el Barça lanza una oferta millonaria

El Bayern tiene claro que Kimmich no se irá a cualquier precio y si no acepta renovar hasta 2027, lo pondrán en venta por unos 100 millones en el mercado estival. Para que Xavi pueda cumplir su sueño, Laporta no lo tendrá nada fácil, pues ahora mismo es imposible pensar que puedan hacer una operación de tal envergadura.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa en las instalaciones de la ciudad deportiva en Sant Joan Despí. EFE/ Andreu Dalmau

Eso sí, el Barça podría vender a alguna de sus estrellas y afrontar la llegada de Kimmich. De firmar alguna salida importante la opción de conseguir a Kimmich sería mucho más factible. Xavi cuenta con la aceptación del futbolista. En una entrevista para GOAL, explicó que el juego del Barça se adapta muy bien con sus cualidades, confesando que es uno de sus clubes favoritos por estilo, por delante de otros como el Real Madrid.

Frenkie De Jong durante el calentamiento previo al partido

Para saber si el técnico catalán consigue su mayor deseo habrá que esperar al mercado estival. Se esperan movimientos que puedan abrir las puertas a Laporta a meterse en una operación millonaria. Mientras tanto, seguirán tratando de salir de la gran crisis económica.