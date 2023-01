Amancio Ortega, Warren Buffett y Bill Gates, socios en la startup norteamericana Circ

Amancio Ortega se reencuentra con dos viejos conocidos de la lista Forbes en la startup estadounidense Circ. A través de Inditex, empresa que él mismo fundó y en la que controla una participación del 59,3%, la mayor fortuna española comparte espacio en el accionariado con Warren Buffett y Bill Gates.

Y es que los dos empresarios estadounidenses figuran en el capital de esta empresa que tiene como objetivo aportar soluciones de «futuro» en materia de sostenibilidad para el sector de la moda. Circ, especializada en el reciclaje químico de fibras combinadas de poliéster y algodón, selló una nueva ronda de financiación de 30 millones de dólares el pasado verano a la cual acudió el grupo Breakthrough Energy Ventures (BEV), fundado por Bill Gates, así como Alante Partners, 8090 Partners, Lansdowne Partners o Marubeni America Corporation.

BEV, tiene a Bill Gates, echó a andar en el año 2015. Se trata de un fondo que capitanea el fundador de Microsoft y que tiene entre su lista de inversores al presidente de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Virgin, Richard Branson, o el presidente de Alibaba, Jack Ma.

ha participado en una ronda de inversión de treinta millones de dólares liderada por el grupo Breakthrough Energy Ventures (BEV), fundado por Bill Gates.

“Nuestra entrada en el capital de esta compañía va a facilitar a esta empresa que su proceso pueda ganar escala industrial y que todo el sector pueda beneficiarse”, ha señalado Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, en la junta general de accionistas.

“Es la primera operación, pero aspiramos a seguir identificando proyectos e iniciativas que nos puedan ayudar al desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad”, ha precisado García Maceiras.

