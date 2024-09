La ‘fórmula Arcelor’ para captar fondos europeos que la Xunta pedía para Altri se tambalea

En abril del año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde, tras obtener el visto bueno de la Comisión Europea, a una ayuda de 450 millones con cargo al Perte de descarbonización para un proyecto en Asturias impulsado por Arcelor para levantar una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en la que se produciría acero con hidrógeno renovable.

Este tipo de subvención directa es precisamente la que demanda la pastera portuguesa Altri para la planta que proyecta en el concello lucense de Palas de Rei para la que se estima una inversión de 850 millones de euros, de los que la compañía espera cubrir entre el 25 o el 30% con fondos Next Generation, es decir, cerca de 200 millones.

En el aire el futuro de la planta DRI de Gijón

En el caso asturiano, la ayuda directa no asegura, al menos por el momento, que el proyecto llegue a buen término. Arcelor no tiene claro que se le salga a cuenta llevarlo a cabo por lo que, por el momento, no ha confirmado que vaya a aceptar los 450 millones o cuál va a ser el destino final de dicho presupuesto.

La inversión para levantar la planta DRI, sumada al precio del hidrógeno verde o la disponibilidad de fuentes de energías renovables son algunos de los factores por los que los de Mittal aún se están replanteando el asunto.

Otras opciones del Gobierno

Ante la posibilidad de que la multinacional diga ‘no’ a un proyecto clave, no sólo en términos de sostenibilidad sino también de empleo –porque permitiría el mantenimiento de más de 6.000 empleos– desde el Ejecutivo central han empezado a mover ficha para barajar otras posibles para sacarlo adelante.

Durante su última visita a Asturias, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ya afirmó que la comunidad mantendría la siderurgia integral con el proyecto de la planta de prerreducidos «lo lidere Arcelor o quien sea», eso sí, sin desvelar a quién se refería.

Tal y como avanza La Nueva España, el Ministerio baraja varias posibilidades; una de ellas es la de conseguir un grupo de inversores que saquen adelante el proyecto. Se trataría de un consorcio industrial que construya la planta (del que podría formar parte o no Arcelor) y que podría vender la producción tanto a la multinacional como a otros clientes.

Un modelo que también quiere la Xunta para Altri

La fórmula de subvenciones directas para el proyecto de Palas no solo ha sido demandada por la pastera lusa. De hecho, ha sido uno de las demandas de la Xunta que ha acusado varias veces al Gobierno de “castigar” a Galicia por no activar los fondos europeos como sí los está ejecutando en otras comunidades.

Una de las últimas ocasiones fue a principios de septiembre cuando la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana denunció la “discriminación” que sufre la comunidad tras hacerse público que el Consejo de Ministros había aprobado una subvención directas de 150 millones para una instalación de hidrógeno verde en Cartagena y Castellón.

Lorenzana afeó al Gobierno que «la Xunta lleve meses esperando que tan siquiera el ministro de Industria examine el expediente de Altri para solicitar la ayuda a la Unión Europea» mientras «sí se están aprobando este tipo de ayudas para otras empresas con cuantías semejantes»

Ante la ausencia de una ayuda directas o un Perte específico –otra de las demandas del Ejecutivo gallego– la pastera lusa ha optado por concurrir en varios Pertes (planes estratégicos de recuperación y transformación económica) parciales, si bien no llegará a alcanzar las expectativas de financiación para el proyecto lucense.