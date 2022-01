Asturias tira la toalla con Alu Ibérica: “No hay ningún inversor con un proyecto tangible”

El comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés estalla. Los sindicatos han exigido la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Industria, Enrique Fernández, que este miércoles en un pleno extraordinario sobre la situación de la planta avilesina y sus trabajadores.

Su intervención en el Parlamento de Asturias se produce horas antes de la reunión que el comité mantendrá con el administrador concursal para dar inicio al ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción del personal de la antigua planta de Alcoa en Avilés tras no haber recibido ninguna oferta en firme por la factoría.

“Hoy comienzan a despedir en un ERE de extinción que puede durar un mes o mes y medio”, ha remarcado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, que ha añadido que “esa es la realidad”, ya que “no hay mesas, no hay inversores ni nada que se le parezca”.

Las críticas del comité de Avilés

“Lo que hay son posibles compradores cuando nos retiren a todos y quede la carroña; y se hagan cargo de los trozos de las plantas o lo que les interese. No hay ningún inversor como tal para hacerse cargo de la plantilla y un proyecto tangible“, ha lamentado el representante sindical. De la Uz entiende que el consejero asturiano de Industria no ha hecho “nada” y “no se ha enterado”, bien sea “porque no ha querido o porque no sabe”, por que ve necesaria su reprobación, añadiendo que “no puede estar en el cargo”.

“No llevamos tres años luchando para que venga un concurso de acreedores, nos echen a la calle y se vendan las plantas para hacer yogures. Esa no fue nuestra lucha; eso no es un inversor para nosotros. Que puede pasar luego, claro que puede pasar. Son unas instalaciones golosas y son unos terrenos también golosos. ¿Puede haber alguien que los compre? Seguro. Pero ya no vamos a estar ahí nosotros y ya veremos para qué actividad. Al final, todo esto ha sido un fracaso perpetrado sobre todo por dos administraciones que no han sido fieles ni legales con los trabajadores y trabajadoras”, ha censurado.

La negativa de Industria a intervenir Alu Ibérica

Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha destacado durante su intervención en el Parlamento sería deseable la intervención transitoria de la SEPI hasta la llegada de un inversor solvente que permita recuperar los puestos de trabajo perdidos por las “artimañas de Alcoa y sus compinches”.

Leer más: La Xunta pide al Gobierno una solución global para Alcoa y Alu Ibérica

Enrique Fernández ha negado “haberse escondido” y ha lamentado que el Ministerio de Industria ha rechazado la intervención de la compañía al entender que este tipo de operaciones están prohibidas por la normativa europea. “Nos gustaría que llegase un inversor dispuesto a subrogarse con todos los trabajadores, pero al día de hoy no está”, se ha resignado.