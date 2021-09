Baltar se reúne con Kike Sarasola tras anunciar que construirá el gran hotel termal de Europa

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, mantuvo una reunión con el empresario hotelero Kike Sarasola la pasada semana en Madrid. Fuentes conocedoras del encuentro indican que estuvo vinculado a los proyectos de termalismo que están en desarrollo en la provincia de Ourense. Baltar anunció el pasado 12 de agosto que el plan para construir un hotel termal de 5 estrellas en el edificio de la Diputación era una realidad, una vez que los estudios indicaron que hay caudal suficiente en los manantiales subterráneos que están bajo el edificio para abastecer el complejo turístico.

Consultado por este medio, Kike Sarasola indicó que no tiene ningún proyecto cerrado en territorio gallego. “Algún día me gustaría tener un proyecto de termalismo en Galicia”, dijo el propietario de la cadena hotelera Room Mate, quien no confirma ni desmiente el encuentro con el presidente de la Diputación de Ourense. “Me reúno con mucha gente”, zanja.

La reunión se produjo después de que Baltar explicara que seis empresas mostraron interés en gestionar el hotel termal, que será “el gran hotel balneario de referencia en Europa”, según proclamó. El barón ourensano también manifestó su intención de que la instalación turística opte a las ayudas europeas Next Generation, que se añadirían a los fondos públicos necesarios para la adecuación del pazo provincial y la mudanza de la Diputación de Ourense a un nuevo emplazamiento.

La inversión estimada en la infraestructura es de 25 millones, mientras que la nueva sede de la institución provincial sumaría otros 15 millones.

Room Mate, a la espera del rescate de la SEPI

La cadena de Kike Sarasola no tiene hoteles en Galicia y su vinculación más estrecha con la comunidad es la participación de Sandra Ortega en Room Mate, pues controla el 30% del capital, aunque está buscando comprador para dejar la compañía. Agobiada por la marcha de la hija del fundador de Inditex y por el golpe del Covid, Room Mate solicitó un rescate de 52 millones a la SEPI, según avanzó Cinco Días en marzo.

La empresa llegó a la pandemia tras encadenar numerosos ejercicios en pérdidas. En 2019 había registrado números rojos de más de 10 millones; en 2018 fueron 7,2 millones; el año anterior perdió 8,3 millones; 10,2 millones en 2016 y 7,2 millones en 2015, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Sandra Ortega, su número dos y Room Mate

La salida del número dos de Sandra Ortega de su grupo empresarial, Rosp Corunna, también estuvo vinculada a la actividad de Room Mate. En las querellas presentadas por la mujer más rica de España contra José Leyte y que desveló Eldiario, acusa al ejecutivo de falsedad documental y administración desleal y asegura que este maniobró supuestamente a sus espaldas para que la compañía de Sarasola recibiese préstamos bancarios con la garantía de que la propia fortuna de la hija de Amancio Ortega.

Según la querella, Room Mate habría recibido unos 130 millones de euros en préstamos de varios bancos bajo esta operativa. Asegura la acusación que Leyte habría falsificado la firma de Sandra Ortega para otorgar “cartas de patrocinio”, las llamadas comfort letters, a la cadena.