Barricadas en As Pontes para pedir una “transición justa” a Endesa y al Gobierno

Protesta multitudinaria en As Pontes para exigir una “transición justa” tras el cierre de la central térmica por parte de Endesa. Un total de 200 personas, entre trabajadores de la factoría, empresas auxiliares y familiares, han secundado la movilización convocada por la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes (ATCAP) y han realizado una marcha desde la zona de A Vilabella hasta culminar en la plaza del Hospital.

Leer más: Endesa troceará la central de As Pontes para vender y reutilizar piezas y equipos

La marcha ha estado encabezada por un trailer que en su remolque portaba varias pancartas con lemas que rezaban los lemas ‘Temboury dimite. As Pontes no te quiere’ o ‘Bogas dimisión. Pagadle a As Pontes lo que les debéis’, en referencia a los directivos de Endesa. Además, se han podido leer otras consignas que apelaban a la implicación del Gobierno central y la Xunta y defendían «una transición justa».

La manifestación ha contado con el apoyo de los sindicatos CIG, UGT y Comisiones Obreras y se ha iniciado en una de las zonas desde las que el acceso a la central térmica permanece bloqueado por los camioneros desde este jueves.

Barricadas y bloqueo a la central térmica

Además, este sábado se han realizado diferentes cortes parciales en algunas de las carreteras de acceso al casco urbano del municipio de Ferrolterra. Además, se conformaron barricadas con neumáticos a los que posteriormente se les prendió fuego, lo que generó intensas columnas de humo negro que se podían divisar a varios kilómetros de distancia.

Leer más: Los camioneros de Endesa bloquean la entrada a la central de As Pontes

La protesta coincide con el bloqueo de los acceso a la central de As Pontes por parte de los transportistas de carbón. El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, Manuel ‘Cholo’ Bouza, ha asegurado que esta medida «continuará» mientras el sector «no tenga un compromiso firme de que se hará una transición justa” y ha emplazado a Endesa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Xunta y el Ayuntamiento de As Pontes a «sentarse a negociar» de modo «serio». Además, ha advertido de que los transportistas están «hartos» de promesas.