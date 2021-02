Covid: Pharma Mar invirtió 5 millones en sus investigaciones con el Aplidin

Pharma Mar presentó este viernes ante la CNMV los resultados correspondientes a su ejercicio fiscal 2020, un año marcado como “el mejor de su historia”, según destaca la compañía de José María Fernández de Sousa, que vio cómo sus beneficios se disparaban hasta los 137 millones de euros. La clave del estallido de la cotizada ha estado en los ingresos procedentes de su alianza con la irlandesa Jazz Pharma, para el desarrollo de Zepzelca, medicamento para el tratamiento del cáncer de pulmón.

No obstante, Pharma Mar acaparó la atención mediática debido al Aplidin, un antitumoral reconvertido a antiviral que, según distintos estudios, puede ser altamente eficaz contra la replicación del coronavirus en pacientes ya infectados. En estos momentos, la antigua Zeltia ya ha recibido el visto bueno del regulador farmacéutico británico para iniciar un ensayo clínico en fase 3 con el que probará la eficacia de su molécula, la plitidepsina, en más de 600 pacientes con coronavirus moderado. Además, está a la espera de recibir el plácet para poder replicar estos ensayos en España y cinco países más de la UE.

La compañía con sede en O Porriño (Pontevedra) apostó el año del Covid por invertir en investigación. Explica en su comunicación a la CNMV que durante el pasado año abrió una unidad de virología e inició ensayos clínicos con el Aplidin con el objetivo de “evaluar la eficiencia y la seguridad de la plitidepsina en pacientes con coronavirus que precisen ingreso hospitalario”. En estas investigaciones, solo durante el pasado año, invirtió cinco millones de euros.

La inversión en I+D se va a los 54 millones

Durante el pasado año, Pharma Mar, que logró escalar en bolsa desde el mercado continuo al IBEX, no se vio obligada a acogerse a ningún proceso de regulación de empleo. “La actividad comercial no se ha visto afectada por la situación ni se esperan pérdidas crediticias ya que un porcentaje muy significativo de las ventas del grupo son a Administraciones Públicas, por lo que el riesgo de impago es muy bajo. La capacidad de producción no se ha visto afectada y la actividad comercial se ha podido desarrollar sin grandes incidentes como se puede comprobar por la evolución de la cifra de ventas”, destaca la compañía.

La inversión en I+D de la biotech se incrementó un 6,2% entre 2020 y 2019, pasando de una inversión neta de 50,6 millones de euros a diciembre 2019 a los 53,8 millones a diciembre de 2020.