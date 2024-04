EiDF ficha a María José Herbón, exdirectora corporativa del Celta, como responsable de Organización y Control

Fichaje en toda regla de EiDF, la compañía de energía renovable presidida por Fernando Romero. Este domingo, un hecho relevante anunció la contratación de María José Herbón como nueva responsable del área de Organización y Control del grupo. La nueva ejecutiva fue hasta el pasado marzo directora corporativa del Celta de Vigo, institución deportiva en la que trabajó durante 17 años.

De hecho, la pasada semana, la entidad presidida por Marián Mouriño, anunció la desvinculación del Herbón del club, sin que trascendiese el nuevo destino de la economista. El Celta recordó que se incorporó a la empresa deportiva en julio del año 2007 como directa financiera y que desde el inicio tuvo un papel fundamental, que comenzó “en la peor etapa económica del club cuando debido a su situación financiera entró en la ley concursal”. Posteriormente, “en la elaboración de los presupuestos, patrimonialización del club y su profesionalización y buen desempeño en el área del gobierno corporativo, referente a nivel nacional”.

En sus redes sociales, la propia Herbón indicó sobre su salida del Celta que iniciaba una nueva etapa en la que se abrían nuevos retos. “Ha sido una etapa de casi 17 años en la que he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con muchas personas con las que he vivido experiencias inolvidables, he disfrutado y he sufrido, además de trabajar mucho. Quiero dar las gracias a todas ellas, a mis compañeros a lo largo de todos estos años y muy especialmente a las personas que han formado directamente parte de mi equipo en el área Corporativa, por caminar juntos y cocrear un ambiente de buen trabajo, siempre con una sonrisa”, expuso.

La «profesionalización» de EiDF

Según EiDF, en sus nuevas atribuciones como responsable del área de Organización y Control, Herbón será responsable de los departamentos de Administración y Finanzas Corporativas, Recursos HumAnos y el Área Jurídica y tendrá dependencia directa del nuevo consejero delegado del grupo, Ángel Gelonch.

“La incorporación de la nueva responsable del área de Organización y Control, contribuirá a acelerar la trayectoria de crecimiento del Grupo EiDF y a reforzar los cimientos sobre los que EiDF proyecta su liderazgo en el mercado español, de autoconsumo industrial y comercial, y su creciente protagonismo en la generación y comercialización de energía limpia”, explica la compañía, que cotiza en el BME Growth.

EiDF encara una nueva etapa, en la que efectivamente busca una mayor profesionalización un año después de su gran crisis. El 14 de abril de 2023, la CNMV tomó la decisión de suspender a EiDF de cotización en bolsa ante la negativa de su nuevo auditor PwC a firmar sus cuentas anuales hasta que no dispusiese de información adicional.

Entre otras cuestiones, la compañía puso en marcha medidas para poder solventar deficiencias detectadas en su modelo de gobierno corporativo al dotarse de una comisión de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, fichar a nuevos consejeros independientes, así como separar las funciones del consejero delegado y el presidente.