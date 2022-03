El Gobierno se da cuatro meses para buscar nueva ubicación a la planta de Ence en Pontevedra

El Ejecutivo central desvela los tiempos que contempla en su hoja de ruta por Ence. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha anunciado que la previsión pasa por tener en el primer semestre de este año posibles localizaciones alternativas para reubicar la fábrica de Ence de Pontevedra.

Según Miñones, será en este mes de marzo cuando se firme el primer contrato para la elaboración de un estudio para abordar un hipotético traslado de la pastera a otra localización. Inicialmente el Gobierno había previsto encargar la redacción del informe a la Universidade de Vigo, pero ahora sopesa que sea la empresa pública Tragsa para poder realizar esta contratación «de forma más directa y rápida».

«Esperamos que en este mes de marzo tengamos una resolución de contrato para poder hacer ese trabajo y dentro del semestre tener esas alternativas encima de la mesa», ha afirmado Miñones. El delegado del Gobierno ha calificado de «proceso esperado» la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de los 11 recursos presentados por Ence contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la factoría de Lourizán.

La reacción del BNG

«Busquemos nuevas alternativas, por si esa sentencia es definitiva y por lo tanto estos recursos no van adelante, para que Ence se quede, a poder ser en la provincia de Pontevedra y sino en Galicia», ha sentenciado Miñones. Por su parte, la concejala del BNG en el Concello de Pontevedra, Carme Da Silva, ha asegurado que desde el consistorio no esperaban «otra cosa» que no fuese esta admisión a trámite.

A su juicio, es «normal» que el Supremo quiera sentar jurisprudencia en una cuestión «tan sensible» como es la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre por parte de actividades que «pueden desarrollarse en otro sitio».

La edil del BNG también ha recordado que Ence lleva «mucho tiempo» recurriendo al «chantaje» con el único objetivo de mantenerse en su actual localización «a pesar de que era conocedora de que la fábrica tenía fecha de caducidad».

Paralelamente, el teniente de alcalde, el socialista Tino Fernández, ha coincidido en esta valoración con sus socios de gobierno y ha añadido que el PSOE pontevedrés sigue considerando que la sentencia de la Audiencia Nacional está «absolutamente motivada» y que el Supremo confirmará este fallo.

«Pedimos que esta situación acabe lo antes posible», ha señalado Fernández, que confía en que todas las partes implicadas, más allá de los recursos judiciales, «se pongan a trabajar en el realmente importante» que para él es el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El PP cree que el Supremo «abre una puerta de esperanza»

Por su parte, el portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha mostrado su «satisfacción» por la admisión a trámite de los recursos de casación presentado por Ence.

«Es un paso importante pero no definitivo» ha dicho Rafa Domínguez, que entiende que esta noticia «abre una puerta de esperanza» para los trabajadores de la pastera de Lourizán. «Desde luego a partir de ahora nadie puede decir que la fábrica está ahí ilegal», sostiene Domínguez, que apela a que esta resolución del Supremo «da viabilidad» a que su ubicación sea legal «porque hay un recurso que está vigente»