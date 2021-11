El largo adiós de Pablo Isla: cuatro meses interino, presentación de resultados y testigo a Marta Ortega

Hay un adiós abrupto y una larga despedida en la salida de Pablo Isla de Inditex. El que fue elegido en dos ocasiones mejor CEO del mundo por la Harvard Bussiness Review, pilotará durante cuatro meses el relevo en la cúpula que acabará con su marcha, anunciada este martes, días antes de la exposición de Peter Lindbergh que impulsó Marta Ortega y de la competición en Casas Novas, la hípica que el fundador construyó para su hija en Arteixo, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de diciembre.

Hasta su cese, a Pablo Isla le dará tiempo de presentar los resultados anuales de la compañía, previstos para marzo del próximo año, pero no a culminar el plan de inversiones Horizonte 2022, encaminado a la reestructuración de la red de tiendas y la canalización de 2.700 millones hacia el desarrollo digital y la venta online.

“Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega”, dijo el que será presidente de la compañía hasta el 31 de marzo de 2022. Ese día dará el testigo a Marta Ortega, que será presidenta no ejecutiva, y a Óscar García Maceiras, que pasaría a ser el primer ejecutivo de la multinacional textil apenas un año después de llegar a la compañía.

De un Zara en Londres a The Wall Street Jornal

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”. Con estas palabras asume Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote, su futuro nombramiento como presidenta de la mayor cotizada española.

No son palabras muy diferentes a las que trasladó a WSJ Magazine, la revista mensual de The Wall Street Journal, cuando afirmó: “Siempre estaré donde la empresa más me necesite”. En aquel reportaje de hace dos meses, la primera vez que habló de su visión del grupo textil, apuntó algunas claves que se mantienen ahora: “Pero para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que eso es lo que siempre hizo mi padre”. Inditex aclaró que Marta Ortega conservará sus funciones en Zara y Pablo Isla detalló que será una presidenta no ejecutiva, arropada por un comité de dirección anunciado también este mismo martes.