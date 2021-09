El refugio de Sandra Ortega: Breixo y Soandres ganaron casi 40 millones durante el Covid

El año de la pandemia no fue bueno para Sandra Ortega, la segunda fortuna de España, en lo empresarial y lo financiero. No solo fue el ejercicio en el que se fraguó la ruptura con su exnúmero dos, José Leyte, que ahora se dirime en los juzgados; también fue el periodo en el que Rosp Corunna, su holding inversor, entró en números rojos. Concretamente, acuñó pérdidas de 91 millones de euros. El origen de la caída estuvo en el considerable hachazo que Inditex asestó a los dividendos que reparte entre los accionistas (la empresaria posee un 5% de la textil) y en la situación de sus activos inmobiliarios más expuestos a la crisis del Covid (la filial Ferrado sumó pérdidas de 128 millones de euros). Pero no todas las inversiones de la heredera de Rosalía Mera sufrieron: tanto su sicav, Soandres, como su sociedad de inversión libre, Breixo, finalizaron el año con beneficios que rozaron los 40 millones de euros entre las dos, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De entre la sociedades de inversión de capital variable (sicav) de las grandes fortunas gallegas, Soandres es la más voluminosa. Lo sigue siendo a estas alturas del ejercicio 2021 a pesar de que el pasado julio, los de Ortega Mera comunicaron al supervisor bursátil una disminución del capital en circulación de un 24,79%, algo más de 80 millones de euros.

Movimientos en su sicav

Soandres cerró el primer semestre del ejercicio 2021 con un 250 millones de euros de patrimonio frente a los 322 que computaba a principios de año. No es la primera vez que la empresaria afincada en Oleiros (A Coruña) realiza un movimiento de este tipo: ya lo acometió en 2015. Entonces, cuando Soandres sumaba unos 400 millones bajo gestión, retiró 125 millones.

En cualquier caso, antes de esta operación, las cuentas relativas al año 2020, recientemente publicadas, evidencian que la sicav de la primogénita de Amancio Ortega aguantó el tipo durante la pandemia. Registró un beneficio de 15,36 millones de euros, menor, eso sí, a los 22,9 millones de euros con los que cerró el ejercicio prepandémico.

Domiciliada en Madrid, la memoria de Rosp Corunna indica que el holding de Ortega Mera tiene una participación directa del 99,99% en esta sociedad de inversión colectiva.

Breixo aumenta su beneficio un 75%

Mejores resultados presentó Breixo Inversiones, que fue constituida en el año 2001 siendo una sicav y que, en 2009, se transformó en una sociedad de inversión libre, una suerte de hedge fund entre las grandes fortunas. Con un patrimonio a cierre del pasado ejercicio por encima de los 290 millones de euros, obtuvo unos beneficios de 22,5 millones de euros, un 75% por encima de los registrados en 2019, de 12,8 millones.

En este caso, Rosp posee una participación directa de un 99,96%. A cierre del primer semestre de 2021, el patrimonio de Breixo se había elevado hasta los 303,34 millones de euros, según los registros de la CNMV.

Sociedad de gestión en EEUU

Además de Breixo y Soandres, entre las sociedades que cuelgan de Rosp Corunna y cuya actividad es la gestión de carteras de inversión también figura Nine Thirty Rosp Investments LLC, en este caso domiciliada en Estados Unidos.

La firma cabecera de la empresa apunta en su última memoria que esta dependiente (posee una participación de un 99,57%) obtuvo un resultado positivo de 2,46 millones de euros en 2020, en línea con los beneficios obtenidos en 2019.

JP Morgan

Los datos evidencian que las sociedades de gestión de carteras de inversión de Sandra Ortega constituyeron uno de sus grandes refugios el año de la pandemia, un ejercicio en el que las acciones que posee del grupo Inditex le generaron unos ingresos en concepto de dividendos de 55,1 millones de euros frente a los 138,5 millones de 2019 .

A cierre del primer semestre de este 2021, Breixo y Soandres, ambos vehículos de inversión gestionados por JP Morgan, sumaban un patrimonio conjunto de más de 550 millones de euros.

Inversiones «conservadoras»

Y, ¿dónde invirtieron las sociedades de Sandra Ortega en pandemia? Explican los administradores de Breixo, que alcanzó un mayor beneficio, que 2020 “no empezó siendo fácil para la mayoría de los inversores”. “Si bien estaba claro que estábamos en las últimas etapas del ciclo económico, nadie podría haber predicho a comienzos de año que gran parte de la economía mundial se vería interrumpida de manera abrupta por la pandemia del Covid”, explican.

Aún así, destacan que la cartera de Breixo “sigue una política de inversión conservadora, siendo la distribución de activos de un 62,26% en hedge funds, un 25,98% en renta fija y liquidez, un 3,3% en activos líquidos y un 8,46% en renta variable”.

En los primeros compases del ejercicio, cuando el Covid “pasó a ser un fenómeno global”, la sociedad redujo su exposición a activos growth (de crecimiento) en Estados Unidos y small caps (compañías de capitalización pequeña) en Reino Unido, así como a opciones de renta variable emergente. “Paralelamente se incrementó la exposición en bonos del tesoro de EEUU y globales a modo de protección”, relatan. “En abril, una vez que las autoridades, especialmente de EEUU, dejaron claro que tomarían las medidas necesarias para soportar la recuperación, se comenzó a incrementar de nuevo la exposición al riesgo: primero, a través de créditos de alta calidad y, después, incrementando de nuevo posiciones en renta variable de capital, principalmente, en Estados Unidos”, explican.