Endesa blinda su futuro en Galicia con los megavatios eólicos para Alcoa

Hace poco más de un año que Endesa dio a conocer su proyecto para As Pontes asociado al cierre de la central térmica. Un plan que pasa, entre otras patas, por una planta de hidrógeno que debería iniciar su construcción en enero del año que viene para estar terminada en diciembre de 2024 y que lleva aparejados seis parques eólicos en el entorno que sumarían más de 600 megavatios. El presupuesto estimado, unos 740 millones de euros para un proyecto que cuenta con tener ayuda de los fondos europeos. Los de José Bogas lo dejaron claro cuando dieron a conocer el plan industrial, ya que el hidrógeno verde necesita, de momento, apoyo público para garantizar su «viabilidad». No obstante, a día de hoy, pocas certezas hay todavía sobre el recorrido de este planteamiento. Para empezar y al margen de los Next Generation, la térmica aún sigue en funcionamiento, a la espera de que el Gobierno central otorgue la autorización de cierre de operaciones (algo que debería ser inminente pero que, de momento, no se ha producido).

En este contexto, sin embargo, este lunes se produjo un anuncio que parece blindar el futuro de Endesa en Galicia, por lo menos en lo que se refiere a su producción eólica. La cotizada anunció la firma de un preacuerdo de suministro con Alcoa, el gigante americano del aluminio, para surtir de energía renovable durante 10 años la planta de San Cibrao, en Lugo. Un PPA que supondrá un abastecimiento de hasta 1.349 gigavatios hora por cada año.

Proyectos eólicos «en trámite»

El suministro debe empezar en 2024. Es la fecha marcada para que Alcoa reactive su planta de aluminio primario, después de pactar con los sindicatos parar las cubas durante un periodo de dos años, a la espera, precisamente, de cerrar acuerdos encaminados a reducir la ingente factura eléctrica de la planta.

Endesa asegura que la energía verde a Alcoa será aportada gracias a los proyectos de energía eólica que tiene en marcha en la comunidad su filial renovable, Enel Green Power España, y que generarán más de 900 MW de nueva capacidad. Expone que “los proyectos de energía eólica asociados a esta colaboración” están asegurados, ya que disponen de acceso y conexión a la Red de Transporte y están en «tramitación administrativa». Apunta Endesa que “la Xunta ya ha sido informada del preacuerdo entre ambas compañías y ase ocupará de la coordinación para el avance del proyecto a plena satisfacción de todas las partes implicadas”.

La ‘alfombra roja’ de la Xunta

Si bien Endesa explica que sus megavatios ya estaban asegurados, pues disponen de los permisos de conexión, la participación del Gobierno gallego y la puesta en marcha de un PPA con Alcoa no es, para nada, un asunto baladí, pues ayuda a despejar y agilizar su camino. El pasado enero, y coincidiendo con la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que el Gobierno autonómico “priorizará la tramitación de parques eólicos que destinen el 50% de su producción a la industria a través de acuerdos PPA de precios fijos de energía”.

La medida, que la Xunta pretende implementar a través de un artículo específico en la Ley de Áreas Empresariales, se puso en marcha precisamente con la mente puesta en la situación de Alcoa, que tiene consideración de empresa estratégica (aunque en este momento la producción de aluminio primario esté parada en España, precisamente por la hibernación de San Cibrao).

Greenalia y Capital Energy

En el mismo caso que Endesa se encuentran Greenalia y Capital Energy, que podrían verse beneficiadas en la tramitación de sus parques en base a los preacuerdos firmados con Alcoa.

Por ejemplo, en el caso de Capital Energy, los madrileños indicaron a finales del año pasado que habían alcanzado un preacuerdo con Alcoa para un PPA a diez años por el que suministrarán 876.000 megavatios hora cada ejercicio. Todo esto, en su caso, con la entrada en funcionamiento de 11 instalaciones eólicas que está desarrollando en la actualidad en Galicia y que, en este caso, llegan a los 573 MW. Como en el caso de Endesa, asegura que “todos los proyectos disponen del permiso de acceso a la red concedido”, pero aún están en fase de trámite. De hecho, de los once, solo cinco por el momento, de unos 295 MW, han salido a información pública.

Sin relación con el plan de hidrógeno

En el caso de Endesa no se sabe, de momento, si alguno de los parques con cuyos megavatios suministrará energía a Alcoa son los que pretende poner en marcha en el entorno de Ferrolterra. Aseguran en todo caso fuentes de la compañía que este acuerdo de PPA no tiene ninguna relación con el proyecto de la hidrogenera.

En cualquier caso, con este acuerdo y las facilidades que la Xunta ha anunciado que dispensará a los PPAs ligados a proyectos industriales, el viento parece seguir soplando a favor de los dueños de la térmica de As Pontes.