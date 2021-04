Endesa instalará en As Pontes un ‘hub’ eólico para todos sus parques en España

Cambio de ciclo para As Pontes. Endesa da por enterrada la central térmica del concello de Ferrolterra y propone compensar este cierre con inversiones en energías renovables en la comarca y con la creación de un nuevo hub a través del cual la compañía coordinará toda su red de parques eólicos en España.

Así lo ha destacado el consejero delegado de la cotizada española, José Bogas, en la junta general de accionistas que ha tenido lugar este viernes. “En As Pontes ubicaremos el centro eólico de Endesa para llevar a cabo toda la logística, operación y mantenimiento de todo nuestro parque eólico en España”, ha resaltado.

¿Del carbón al hidrógeno?

Se trata de una de las principales iniciativas que Endesa proyecta para el concello de As Pontes una vez se consume el cierre de la central térmica, una cuestión en la que mantiene las posiciones enfrentadas con las diferentes administraciones. El Ayuntamiento de As Pontes, la Xunta de Galicia y el Gobierno central han defendido que la central tendría viabilidad económica si sustituyese el carbón por biocombustibles, mientras que la compañía, que continúa realizando pruebas, niega que este plan sea factible ni desde un plano económico ni técnico.

Mientras las administraciones y la empresa mantienen visiones contrapuestas sobre el futuro de la central térmica, José Bogas ha adelantado en la junta general de accionistas que ya ultima el plan para sustituir la huella del carbón por energías renovables. “En As Pontes proponemos sustituir los 1.468 megavatios térmicos de la central por 1.505 megavatios renovables en el periodo 2020-2026. Para ello invertiremos unos 1.580 millones de euros y crearemos unos 1.250 empleos directos de media anual en los seis años de la fase de construcción”, ha destacado.

Además, el consejero delegado de Endesa ha situado a As Pontes como la avanzadilla de sus proyectos para sumarse al boom del hidrógeno. “Tanto en Andorra como en Compostilla, tenemos proyectos vinculados a hidrógeno verde, aunque es el de As Pontes el más avanzado de los 23 proyectos que tenemos previstos en toda España”, ha puesto el mandatario de Endesa, compañía que presentará 122 proyectos para optar a los fondos europeos Next Generation. Entre todos ellos contemplan una inversión total cercana a los 23.000 millones de euros.