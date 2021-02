Fernando Vidal, Rodríguez Cebrián, Lendoiro, Abanca… Historia de un desencuentro

Fernando Vidal pone fin a su etapa al frente del Real Club Deportivo de La Coruña. “Abanca quería conmigo a un presidente en el Deportivo para años y al final duré un año”, sintetizó durante la rueda de prensa de este lunes en la que anunció que tanto él como el resto de miembros del consejo de administración (a excepción del también director general, David Villasuso) ponían su cargo a disposición del club.

El hasta ahora presidente de la entidad blanquiazul ha abandonado su puesto tras una serie de desencuentros que se han producido en los últimos meses con Abanca y que él mismo ha enumerado durante su rueda de prensa. Fernando Vázquez, Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Augusto César Lendoiro han sido los tres nombres propios que han emergido durante la rueda de prensa para explicar los motivos que han llevado a que Abanca haya instado a que tanto Vidal como seis de sus siete consejeros hayan dado un paso a un lado.

Abanca pidió el cese de Fernando Vázquez

El primer nombre propio que salió a la palestra fue el de Fernando Vázquez. Según Vidal, la derrota por 1-2 contra el Celta B el pasado mes de diciembre provocó que la entidad financiera le solicitase el cese del técnico gallego. “No me parecía justo cesar a Fernando Vázquez contra el Celta B, desde Abanca se me exigió de alguna manera el cese de Fernando Vázquez. Y llegué a poner mi cargo a disposición para que no se cesara a Vázquez y se quedó”, concluyó Fernando Vidal.

“Le expliqué a Fernando que estábamos solos en esto. Le dije que teníamos dos partidos y que había que hacer cuatro puntos. Mis argumentos para poder sostener a Fernando Vázquez se vinieron abajo”, explicó el hasta ahora presidente del Deportivo.

De Cebrián a Lendoiro

Fernando Vidal también hizo mención a otra figura importante en el Deportivo desde su llegada a la presidencia. Se trata de Juan Carlos Rodríguez Cebrián, exdirector general de Inditex, sobrino político de Amancio Ortega. El empresario coruñés fue asesor del Deportivo con Fernando Vidal al frente y jugó un papel clave en el acuerdo de capitalización de deuda con Abanca.

Sin embargo, Vidal reveló había tenido “diferentes puntos de vista sobre Cebrián y Augusto César Lendoiro» con Abanca. “Es una persona que me ha dado mucho apoyo y por los motivos que sean no era de la comodidad de la propiedad y para no generar disputas, de alguna manera se separó de la gestión diaria del club, pero siguió siendo miembro activo en viajes”, recalcó durante la rueda de prensa de este lunes.

El tercer nombre propio que generó tensiones entre Fernando Vidal y Abanca fue el propio Augusto César Lendoiro al que, según ha defendido, la entidad no quería ver sentado en el palco. “Creo que por los motivos que sean, los inputs que puedan reducir no parecía que le gustase mucho mi relación con Augusto. Soy mayor para que me elijan los amigos, Augusto es un referente del deportivismo. Tengo relación y seguiré teniendo y es un tema que nadie me impone nada”, explicó Fernando Vidal, que aseguró que “fue una recomendación pero genera una línea de gestión que de alguna manera si fuera la propiedad me incomodaría que alguien fuera por libre como he ido yo”.